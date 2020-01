Antonella Elia, il dramma dell’aborto al GF ‘Il rimpianto più grande’: lo sfogo della showgirl

Al Grande Fratello Antonella Elia si è aperta con i coinquilini rivelando un desiderio di maternità nascosto nel cuore che la fa soffrire

La showgirl Antonella Elia a pochi giorni dall’entrata nella casa del GFVip sta conquistando il pubblico con la sua sincerità: ecco cosa ha rivelato sulla sua vita privata

Antonella Elia tra carriera e vita privata

Antonella Elia, a 56 anni ha deciso di rimettersi in gioco entrando nella casa più spiata d’Italia, quella del GFVip ormai alla 4′ edizione.

Dai tempi dell’indimenticabile Non È la Rai Antonella è sempre rimasta in tv partecipando a molte trasmissioni accanto ai più grandi personaggi del piccolo schermo, come Mike Buongiorno.

La sua innocenza innata unità ad una spiccata intelligenza e sagacia le hanno permesso di impersonare il ruolo della finta oca con la parlantina pronta ed il carattere che non si fa piegare tanto facilmente.

La bionda showgirl ha già partecipato ad un reality nel 2004 con L’Isola dei Famosi e nel 2017 con Pechino Express ed in entrambi i casi la sua partecipazione non passò inosservata.

A L’Isola dei Famosi seconda edizione, infatti fu protagonista di una storica rissa con Aida Yespica anche lei successivamente concorrente del GFVip.

In questa edizione, dopo aver lasciato fuori come sembra le polemiche che l’hanno vista protagonista contro il mondo delle influencer, in testa Taylor Mega, sta conquistando già tutti dentro e fuori dalla casa.

La confessione al GFVip

Nelle scorse ore la Elia si è aperta in più occasioni con i coinquilini, legandosi molto a Barbara Alberti che l’ha consolata sul suo sentrsi fragile ed impaurita dentro la casa.

In seguito una discussione nata a tavola con Adriana Volpe ed Ivan Gonzales sul concetto di maternità le hanno portato alla mente un dolore evidentemente mai sopito.

Antonella infatti ha rivelato di non essere mamma e di rimpiangere il non aver avuto l’istinto di maternità per molto tempo.

“La sensazione di mancanza. Quando viene un neonato mi viene uno struggimento dentro al cuore fortissimo.”

La Elia confessa di non aver trovato mai un uomo con cui voleva creare una famiglia e in seguito si è resa conto che era troppo tardi.

“Il mio istinto materno è arrivato tardissimo, quando secondo me era già tardi per tutto. Pago le conseguenze di questa mia scelta.”

Antonella ammette con dolore che a 56 anni ritiene sia troppo tardi per seguire il suo sogno e che si sente di non aver fatto una cosa molto importante nella vita.