‘Dormivamo in albergo’ Antonella Elia sputtana Pechino Express: la verità su il reality della Rai:

Antonella Elia confessione scioccante sul programma Pechino Express: ecco cosa ha raccontato l’ex concorrente in un’intervista

Antonella Elia è una dell’ex concorrenti dell’Isola dei Famosi e di Pechino Express, ha fatto delle dichiarazioni assurde sull’ultimo programma.

Antonella Elia al Grande Fratello

Un entrata niente male quella di Antonella Elia, all’interno del Grande Fratello che ha promesso di entrare nel programma e di portare scompiglio. Ed è cosi è successo, la showgirl infatti non è venuta meno alla sua promessa e già dal primo giorno a fatto parlare di lei.

Pare infatti che Antonella sia entrata nella Casa del Grande Fratello con il piede di guerra, seminando già il panico tra i concorrenti. Ma quello che però ha lasciato basiti tutti, è la sua dichiarazione sulla sua partecipazione a Pechino Express. Come ha raccontato la showgirl, infatti, alcune cose che faceva vedere in tv non erano assolutamente vero, proprio come dormire nei sacchi a pelo o a terra. La Elia infatti ha scioccato tutti confessando:

La realtà è che giocavamo solo alcuni giorni, poi dormivamo comodi in albergo”

Antonella Elia, insulti alla Ferragni

La concorrente, come abbiamo già detto precedentemente è entrata nella casa del Grande Fratello portando un bel po di scompiglio. La showgirl infatti già nelle prime 24 ore dal suo debutto, ha deciso dare non avere più freni. In diretta TV infatti, la Elia, ha speso parole poco carine nei confronti della Ferragni e di suo marito:

“patetici”

mentre per i suoi colleghi ha affermato:

”Non amo i miei colleghi, sul lavoro si creano rapporti falsati“

Insomma Antonella Elia sembra che sia entrata nel Grande Fratello per togliersi qualche sassolino dalle scarpe.