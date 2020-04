Brutto incidente nella casa per Antonella Elia: ‘Ha battuto violentemente la testa’

Grande Fratello Vip, Antonella Elia cade e batte la testa: necessario intervento del medico, ecco come sta ora la showgirl torinese

Il reality show di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini, continua a regalarci tanti momenti emozionanti e ricchi di sano divertimento. Questa mattina però, durante una gara di gavettoni, Antonella Elia è accidentalmente caduta e ha battuto la testa. Si è reso necessario l’intervento del medico: ecco le condizioni della showgirl torinese.

Antonella Elia: cade e batte la testa

Questa mattina, alcuni concorrenti della casa più spiata d’Italia, hanno pensato bene di cimentarsi in una gara di gavettoni. Non è di certo la prima volta nella storia del Grande Fratello. Nelle precedenti edizioni, infatti, epiche le scivolate di Patrick che per fortuna non si è mai fatto nulla di grave.

Il gioco ha come protagonisti Sossio Aruta e Antonella Elia. L’ex cavaliere del trono classico di Uomini e Donne e la showgirl torinese hanno iniziato da un po’ di giorni una vera e propria guerra di gavettoni ma stamattina qualcosa è andato storto. Nonostante il grande spavento, la concorrente sta bene.

Le condizioni della concorrente

Tutto ha avuto inizio quando, Antonella Elia ha lanciato farina e formaggio addosso a Sossio, che stava in giardino a prendere il sole. Per vendicarsi, il compagno di Ursula Bennardo ha rovesciato dei secchi d’acqua sulla sua amica di avventura. Ma entrambi sono scivolati a terra e Antonella ha battuto la testa. Per questo motivo, la showgirl torinese è stata accompagnata in magazzino dove è stata visitata da un medico. Per fortuna nulla di grave.

Ecco il video della gara dei gavettoni: