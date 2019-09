Antonella Clerici, troppe punturine sul volto ‘Sembri la donna gatto’: massacrata dagli insulti degli haters

Antonella Clerici nel mirino degli haters. L’ex conduttrice de ‘La Prova del Cuoco’ criticata per le ‘troppe punturine sul viso: ‘Sembri la donna gatto’

Antonella Clerici è una delle conduttrici italiane più amate dal pubblico.

Nota per essere stata la madrina de ‘La Prova del Cuoco’, attualmente è lontana dalla Tv, e i suoi fan sperano, sognano di vederla presto con il suo sorriso entrare nelle proprie case come un tempo.

Di recente dopo l’ultimo scatto social che l’ha vista bollente in binkini, la bella conduttrice milanese è finita nella morsa degli haters, i quali l’hanno presa di mira, per qualche punturina di troppo mostrate in una foto su instagram.

Antonella Clerici: ‘Sembri la donna gatto’

Nelle ultime ore Antonella Clerici, è apparsa sui social in compagnia del tenore, Alberto Urso il quale dopo aver partecipato a ‘Ti lascio una Canzone’, ha vinto la diciottesima edizione di ‘Amici’, il format condotto da Maria De Filippi.

Il motivo per cui fossero insieme non è ancora noto, ma qualche rumors echeggia la presenza della conduttrice milanese in qualità di ospite ad ‘Amici Celebrities’, il quale inizierà questa sera, sabato 21 Settembre, su Canale 5 in prima serata.

Lo scatto insieme all’affascinante tenore siculo però è stato preso di mira da alcuni haters, i quali hanno visto il volto della Clerici particolarmente tirato alle estremità degli occhi, tale da farla assomigliare, come loro l’hanno definita alla ‘Donna Gatto’. Colpa di qualche punturina di troppo?

‘Antò basta punturine al viso ti stai trasformando nella donna gatto’

Antonella Clerici ospite a Verissimo: ‘Ingiustamente allontanata dalla Tv’

La scorsa settimana, la conduttrice milanese è stata ospite nel salottino di Silvia Toffanin, a Verissimo, ove si è prestata ad una lunga intervista che ha riguardato oltre che la sua vita privata, principalmente l’allontanamento ingiusto dal piccolo schermo.

Un allontanamento che tutt’ora pare neanche lei sapersi spiegare, forse non piace ai nuovi dirigenti, forse per qualche sorta di dispetto. L’Antonellina nazionale non riesce a comprendere la vera motivazione, ma forse come lei ha detto alla Toffanin, ‘ci sta’.

La Clerici ha buttato fuori tutta la sua delusione, asserendo di sentire giorno dopo giorno il calore del pubblico che lei sa, l’ama profondamente. E anche a lei come loro manca entrare nelle loro case.

Ecco lo scatto pubblicato dalla conduttrice poche ore fa: