Antonella Clerici, messaggio straziante: “Non dobbiamo dimenticare”

Antonella Clerici e il triste messaggio inviato da Instagram che ha commosso i fan della celebre conduttrice tv

Antonella Clerici, di recente, ha spiazzato gli utenti di Instagram, con un messaggio inaspettato e a dir poco struggente.

La conduttrice de La prova del cuoco ha commosso tutti con parole di una sensibilità estrema, che nessuno si sarebbe mai aspettato…

Il ritorno in tv

Antonella Clerici tornerà in onda in tv dal 7 o dal 14 settembre 2020, dal lunedì al venerdì, a mezzogiorno. Attualmente, infatti, nonostante il periodo estivo, è molto impegnata con la preparazione del nuovo programma dal titolo “È sempre mezzogiorno”.

Nonostante l’agenda fitta di impegni lavorativi, la celebre conduttrice tv rimane ancorata ai problemi d’attualità e alle storiche vicende del nostro Paese.

Una in particolare l’ha colpita assieme tutti i suoi fan, come manifestato palesemente attraverso un messaggio su Instagram.

Il messaggio struggente di Antonella Clerici

La conduttrice tv è tornata attiva sui social nei giorni scorsi, e lo ha fatto esprimendo grande vicinanza alle vittime di un evento tragico, che ha segnato il nostro Paese.

Si tratta delle vittime della strage di Bologna, del 2 agosto del 1980. In occasione del quarantesimo anniversario della terribile esplosione avvenuta alla stazione ferroviaria centrale, la Clerici ha scritto un post che ha commosso tutti.

Sul suo seguitissimo profilo Instagram, la donna ha postato un’immagine che raffigura un orologio. Non era chiaro che, con la sola foto, tutti capissero e il riferimento arrivasse forte e chiaro, così la conduttrice ha aggiunto una didascalia:

“Quell’orologio è lì per ricordarci di non dimenticare…”

Numerosi i commenti e i mi piace giunti sotto il post della conduttrice tv, che ha ottenuto vari consensi per il suo commovente post, che invita tutti a non dimenticare.

Tra i vari apprezzamenti si nota il like dell’amica e collega Rita Dalla Chiesa, per molti anni sua concorrente, in quanto conduttrice di Forum.