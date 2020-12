Antonella Clerici, il dramma privato: ‘Mia sorella finge di non conoscermi’

La conduttrice di The Voice Senior è intervenuta a Oggi è un altro giorno. La confessione in diretta spiazza il pubblico

Antonella Clerici è tra le conduttrici più amate e seguite dal pubblico italiano.

Nelle ultime settimane i telespettatori la stanno apprezzando alle redini di due trasmissioni, il Talk Show, È sempre mezzogiorno, e il celebre talent The Voice of Italy Senior.

Come accennato, di recente la presentatrice ha concesso un’intervista a Serena Bertone, durante la quale ha rivelato alcuni retroscena della sua vita privata, soffermandosi poi sul suo attuale programma di punta.

La confessione spiazzante: ‘Mia sorella finge di non conoscermi’

Antonella Clerici in primis parla del suo rapporto con sua sorella minore, Cristina, con la quale intrattiene un legame molto forte. La donna esercita la professione di psicologa.

La presentatrice al proposito rivela cosa accade quando i suoi clienti si accorgono delle nette somiglianze tra le due, l’inaspettato retroscena spiazza il pubblico di Oggi è un altro giorno:

‘Quando qualche cliente le chiede se per caso è mia sorella, perché magari nota delle somiglianze lei finge di non conoscermi’

ha rivelato Antonella Clerici a Serena Bertone. Poi aggiunge:

‘È molto severa e mi critica sempre, ma sono ovviamente sono critiche costruttive’

ha concluso sull’argomento.

Antonella Clerici parla dell’esperienza a The Voice Senior

Il focus dell’intervento si sposta poi sull’attuale esperienza a The Voice of Italy Senior.

Il celebre programma Tv come è noto sta riscuotendo grandi consensi tra i telespettatori ormai affezionati non solo al team di giudici e vocal coach che in questa edizione hanno i volti di Al Bano e Jasmine Carrisi, Gigi D’Alessio, Clementino e Loredana Bertè, ma anche ai suoi concorrenti.

Ed è proprio a favore delle aspiranti star Over 60, sull’onda della grande occasione della loro vita, che Antonella Clerici ha voluto spendere due parole, soddisfatta anche degli ascolti che sta ottenendo nel corso delle serate:

‘Sono persone talentuose, non sono persone da Corrida che fanno ridere. Persone con carattere, personalità, con vite da raccontare. Non hanno niente da perdere’

e ancora:

‘Persone che per la prima volta hanno un palcoscenico, non c’è un dopo. C’è un qui e un ora’

ha concluso la presentatrice di The Voice Senior.