Antonella Clerici a 56 anni in costume e senza trucco: ‘Una meraviglia’

Antonella Clerici si mostra in costume e senza un filo di make up: a 56 anni è più bella che mai

Come per molti altri personaggi dello spettacolo, le vacanze estive stanno ormai per terminare ma prima di iniziare la nuova stagione televisiva, Antonella Clerici si gode il suo meritato relax.

Su Instagram, la nota conduttrice ha condiviso uno scatto in cui si mostra senza trucco: a 56 anni è splendida!

Antonella Clerici senza trucco su Instagram

Dopo un anno di pausa è pronta a tornare sul piccolo schermo con un programma quotidiano nuovo di zecca. Tra circa un mese, infatti, Antonella Clerici sarà al timone di un nuovo programma di cucina, E’ sempre mezzogiorno, che verrà trasmesso dalle 12.00 alle 13.30 sulla prima rete nazionale.

Ma prima di tuffarsi in questa nuova esperienza televisiva sta trascorrendo le sue vacanze estive nella sua bellissima casa Arquata Scrivia, dove vive con il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle.

Di recente, è apparso sul suo account Instagram uno scatto che in pochi minuti ha collezionato molti like e commenti. Il motivo è semplice: si mostra senza filtri ed indossa uno splendido sorriso.