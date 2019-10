Antonella Clerici ‘Incinta di due mesi’: la foto sui social della conduttrice commuove i fan

Antonella Clerici ha voluto condividere con tutti una bellissima foto, aggiungendo una didascalia che non poteva non commuovere

La bellissima Antonella Clerici manca tantissimo al pubblico. I telespettatori però, secondo le ultime indiscrezioni, potranno presto rivederla in Tv. C’è in serbo per lei un programma che potrà finalmente renderle giustizia.

Antonella Clerici sui social: ‘Incinta di due mesi’

Lo scatto che la conduttrice Antonella Clerici ha voluto condividere con i suoi fan uno scatto davvero molto bello del suo passato. La Clerici ha avuto la sua Maelle dopo tanti sacrifici e cure. La conduttrice, adesso che ha più tempo libero, si sta dedicando completamente alla sua meravigliosa bimba. Nonostante l’altezza, la sua Maelle è ancora una bambina e ama avere attorno la sua mamma.

Antonella ha sempre amato i bambini. Non è un caso che la Rai le abbia sempre assegnato programma con i bambini. Ti lascio una canzone è stato un trampolino di lancio per diversi piccoli artisti che oggi sono già grandi nel mondo della musica italiana: uno di questi è proprio Alberto Urso che grazie ad Amici si è fatto conoscere al grande pubblico.

La Clerici, lo scatto amarcord

Ogni tanto, sui social, Antonella ama condividere i suoi scatti con i fan, soprattutto quelli che la ritraggono in momenti particolarmente belli della sua vita. La conduttrice, questa volta, in una foto ha ritratto la sintesi della sua armonia: il suo cane Oliver che purtroppo non c’è più e la sua bella Maelle che al tempo era nel suo pancino da due mesi.

Una foto che ovviamente non ha potuto non commuovere i suoi fan. Vedere quella gioia di diventare mamma nei suoi occhi, quell’adorabile cagnone che le ha fatto da spalla nei momenti più bui è davvero molto toccante. La didascalia, poi, ha reso tutto ancora più profondo e intenso.

