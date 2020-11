Antonella Clerici, la verità sulla salute di Carlo Conti dopo il peggioramento: ‘Ha bisogno di riposo’

Carlo Conti è ricoverato da diversi giorni in ospedale per il peggioramento delle sue condizioni dopo aver contratto il Covid. Antonella Clerici parla delle sue condizioni

Il conduttore del Tale e Quale Show, si trova attualmente ricoverato presso l’Ospedale Careggi di Firenze a causa del sopraggiungere dei sintomi legati al Covid. Come sta oggi Carlo Conti? Antonella Clerici rompe il silenzio.

Come è noto, circa due settimane fa, Carlo Conti, ha annunciato di essere risultato positivo al Covid.

A tal proposito, il conduttore toscano è stato costretto a condurre la penultima puntata del Tale e Quale show direttamente da casa propria.

Ma a qualche giorno di distanza da quella diretta, le sue condizioni sono peggiorate, ed è stato necessario il ricovero in via precauzionale, onde evitare ulteriori peggioramenti.

Carlo Conti assente al Tale e Quale Show

L’ultima puntata del celebre talent è andata in onda senza l’amato conduttore, sostituito dall’ironia di Giorgio Panariello, Gabriele Cirilli ed Enrico Brignano.

Carlo Conti, ha comunque voluto essere presente attraverso un breve collegamento telefonico, ove è apparso a tutti molto affaticato e provato.

Il presentatore ha voluto riferire personalmente di essere impossibilitato ad essere presente anche attraverso collegamento video, oltre ad augurare buona fortuna a tutti i concorrenti.

Antonella Clerici rompe il silenzio sulle condizioni del conduttore

Dopo giorni di silenzio, a parlare delle sue condizioni è l’amica e collega Antonella Clerici nel corso della trasmissione E’ sempre Mezzogiorno.

La presentatrice insieme alla spalla destra di Conti, Gabriele Cirilli, ha voluto tranquillizzare il pubblico rivelando che il conduttore del Tale e Quale Show ‘sta meglio, e ha bisogno di riposare’.

Un sospiro di sollievo per il suo amato pubblico, che non vede l’ora di rivederlo alle redini del celebre show del venerdì sera. Ma come ci ha tenuto a sottolineare Gabriele Cirilli, attualmente non è possibile stabilire quando ciò accadrà.