Antonella Clerici rifiutata dalla Rai ‘Meglio non essere nella mia mente’: nessun programma per lei

Antonella Clerici scartata dai programmi della Rai, la conduttrice su tutte le furie, commento acido per la conduttrice:”Meglio non essere nella mia mente ora”

Antonella Clerici, la conduttrice di diversi programmi televisivi, quest’anno durante la conferenza dei palinsesti della Rai, la conduttrice non avrà assegnato nessun programma. A quanto pare la notizia non è andata giù alla presentatrice, che in tutti questi anni, si è fatta amare e apprezzare per la sua simpatia e bravura nel programma La prova del Cuoco e tanti altri.

Antonella Clerici rifiutata dalla Rai

Come è stata confermata nella conferenza stampa, la Rai non ha dato nessun ruolo e programma alla bravissima Antonella Clerici. La conduttrice avrà soltanto un programma ovvero quello delle Festa di Natale Telethon. Al momento il direttore della Rai Teresa De Santis non ha escluso la possibilità di affidare alla conduttrice un nuovo programmai in primavera.

Al momento però per la conduttrice non c’è nessun programma in serbo e continua a godersi il relax , insieme alla sua famiglia.

Il commento di Antonella

La bella e brava conduttrice della Rai, sembra non aver preso bene la decisione del direttore, ma al momento ha preferito non esprimere le sue considerazioni su quanto accaduto. La notizia ha immediatamente fatto il giro del web, tanto che i suoi fan più affezionati hanno commentato dispiaciuti della decisione presa dalla Rai. Un utente in particolare ha commentato cosi:

“Come vorrei essere nella mente di Antonella Clerici in questo momento”.

Antonella ha risposto cosi:

“Meglio di no”.

La conduttrice è una delle persone più apprezzate all’interno del mondo dello spettacolo e anche dal pubblico a casa, ma a quanto pare il direttore della Rai ha nuove idee in mente e al momento ha deciso che per Antonella non ci saranno programmi da condurre. Ma cosa penserà Antonella Clerici di questa decisione?