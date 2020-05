Antonella Clerici di nuovo al timone della Prova del Cuoco: trattative in ballo con la Rai

Antonella Clerici di nuovo al timone de La Prova Del Cuoco: il gossip sulla conduttrice impazza sul web

Una delle conduttrici più amate e apprezzate del piccolo schermo è, senza alcun dubbio, Antonella Clerici. Da quando è apparsa in tv è riuscita a conquistare una grande fetta di pubblico per la sua simpatia e il suo bellissimo sorriso. Nelle ultime ore, si sono fatti sempre più accesi i rumors attorno alla possibilità di rivedere la conduttrice milanese nuovamente al timone del cooking show di RAI Uno, condotto attualmente da Elisa Isoardi.

Antonella Clerici, al timone de La Prova del Cuoco?

Sembra che qualcosa bolla in pentola per l’amatissima Antonella Clerici. La nuova stagione televisiva è alle porte e la direzione della prima rete nazionale sta decidendo il futuro di tanti conduttori e altrettanti programmi. Tra questi anche quello della conduttrice milanese che è dovuta rimanere a casa per un anno dopo la cancellazione dai palinsesti di Portobello e Sanremo Young.

Ci sono importanti novità per la nota presentatrice. Durante la sua ultima intervista a Domenica In, infatti, ha rivelato che presto la rivedremo in televisione.

Gossip sulla conduttrice milanese

Secondo quanto riportato da La Stampa, Antonella Clerici potrebbe essere di nuovo la conduttrice del cooking show di Rai Uno:

“Antonellina ha ricevuto la promessa di risarcimento danni per l’ anno scorso passato a casa e dunque potrebbe pretendere la restituzione de La prova del cuoco; si pensa pure a una prima serata dedicata ai nonni e ai nipotini“,

La diretta interessata, intervistata da Mara Venier, ha affermato:

“Torno, torno! Ne stiamo parlando con il nostro adorato direttore Stefano Coletta, che io amo molto, che mi ha capito davvero, ha capito chi sono io, come sono e come posso rendere al meglio. Speriamo a settembre di riprendere e di divertirmi, perché se non mi diverto non sono me stessa”. :

