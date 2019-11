Antonella Clerici rompe il silenzio sul ritorno a La Prova del cuoco: ‘Ho sofferto, Conti mi ha ridato il sorriso’

Antonella Clerici, la triste confessione: “Ho sofferto. Carlo Conti mi ha ridato il sorriso”, le parole della conduttrice milanese

Tra poco meno di una settimana andrà in onda su Rai Uno la nuova edizione dello Zecchino D’Oro. Il festiva della musica interamente dedicato ai più piccoli giunge quest’anno alla sua 62 edizione. Il direttore artistico della kermesse canora per i bambini è Carlo Conti che ha scelto come conduttrice uno dei volti più amati del piccolo schermo: Antonella Clerici. Nella sua ultima intervista, la conduttrice milanese si è sfogata e ha ringraziato il suo collega che l’ha voluta come la padrona di casa del programma.

Antonella Clerici, lo sfogo

Manca davvero poco alla 62°edizione dello Zecchino D’Oro. Quest’anno, al timone della trasmissione, c’è Antonella Clerici che sarà affiancata dall’amico e collega Carlo Conti. Nella sua ultima intervista rilasciata al settimanale DiPiùTV, la conduttrice milanese ha parlato di un periodo difficile per la sua corriera e il suo ritorno in Rai grazie al suo collega:

“E’ stato Carlo Conti a volermi alla conduzione dello Zecchino d’Oro […] Quando la Rai, azienda nella quale sono cresciuta, mi ha messa da parte, ci sono rimasta molto male e ho sofferto.

E poi ha aggiunto:

“Sono stata esclusa da Rai1 in maniera ingiusta, brusca e senza motivazione”

La conduttrice milanese non vede l’ora di iniziare questa nuova esperienza televisiva.

Il ritorno alla Prova del Cuoco: la verità

Negli ultimi giorni si sono fatti sempre più accesi i rumors intorno al possibile ritorno al cooking show, condotta attualmente da Elisa Isoardi. In merito, la conduttrice milanese ha voluto fare chiarezza precisando che per il momento non conosce il suo futuro lavorativo e che se non vi sono cambiamenti non torna:“Vedremo gli sviluppi e le esigenze della Rai“, ha dichiarato Antonella Clerici.

Ma ci sono altri progetti per la conduttrice milanese: un nuovo format che potrebbe andare in onda tra aprile e maggio del prossimo anno.