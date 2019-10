Antonella Clerici ‘Paura per la salute’: il tweet allarma i fan

Antonella Clerici ha pubblicato un Tweet nelle ultime ore, in cui teme per la sua salute e quella di chi la circonda. Fan preoccupati

Antonella Clerici è una delle conduttrici italiane più seguite nel mondo della Tv italiana. Sempre attiva sui social, nelle ultime ore ha pubblicato un messaggio su Twitter che ha preoccupato non poco i fan. L’Antonellina nazionale teme infatti per la sua salute e di chi la circonda. Scopriamo di più.

Antonella Clerici allarmata dopo il servizio di Report

Poche ore fa, l’ex conduttrice de ‘La Prova del cuoco’ ha scritto un post sui social che ha preoccupato i suoi fan. Lo stato su Twitter è arrivato dopo la messa in onda di un servizio di ‘Report’, inerente alla tracciabilità dei farmaci in commercio nel nostro paese.

Un servizio allarmante che ha rivelato quanto sia complicato risalire alla filiera produttiva dei farmaci, riporta funweek.it. Inoltre tale servizio ha fatto notare che la maggior parte dei medicinali non vengono prodotti in Italia bensì in Paesi Extra comunitari a basso costo e con pochi controlli sanitari.

In ultimo sempre secondo quanto rivelato durante il servizio di Report, gli sversamenti dei medicinali e la mancanza di un’adeguato processo di smaltimento degli scarti industriali avrebbero conseguenze deleterie sulla salute degli esseri umani e sull’ambiente.

Un quadro davvero allarmante.

La Clerici il tweer allarma i fan

Dopo il servizio, così come prima accennato la celebre conduttrice, ha scritto sul suo profilo privato di Twitter (l’articolo continua dopo il tweet):

Quindi non esiste la tracciabilita' dei farmaci?😱#Report che paura x la ns salute — Antonella Clerici (@antoclerici) October 28, 2019

Il post in essere ha preoccupato non poco i fan della conduttrice milanese, i quali non hanno potuto constatare anche loro la pericolosità e la gravità della questione che a lungo andare graverà sempre più sulla nostra salute fisica, ma anche sulla fauna e la flora del pianeta che ci ospita.