Antonella Clerici querelata per diffamazione e lesione: brutta tegola per la conduttrice

La celebre conduttrice tv è stata querelata ai tempi de La prova del cuoco per alcune frasi pronunciate contro un ristorante.

Antonella Clerici si è presa un bello spavento dopo aver pronunciato delle frasi molto forti nei confronti di un ristorante.

Antonella Clerici querelata per diffamazione

Antonella Clerici è finita al centro della bufera mediatica per alcune parole che avrebbe pronunciato nel corso di una puntata de La prova del cuoco.

Il fatto risalirebbe a molto tempo fa, a una puntata andata in onda su Rai 1 il 4 aprile del 2011. Quel giorno, la Clerici si sarebbe fatta scappare dei commenti discutibili, che hanno suscitato indignazione e mobilitato gli avvocati.

La conduttrice era intenta a condurre La prova del cuoco, quando si è fatta scappare alcune dichiarazioni compromettenti nei confronti di un ristorante, chiamato “Le Terrazze”, con sede a Mondello, in provincia di Palermo.

I commenti sul ristorante non sarebbero stati affatto innocui e avrebbero portato il proprietario a querelare per diffamazione la conduttrice tv. Scopriamo cos’ha detto Antonella Clerici!

Le parole della conduttrice

Nel corso di quella famosa puntata de La prova del cuoco, Antonella Clerici avrebbe pronunciato queste parole:

“Peccato, un posto così bello, ma si mangia da schifo.”

Le parole avevano immediatamente fatto il giro del web ed erano arrivate fino ai titolari del locale, che dopo poco avevano deciso di querelare la conduttrice.

L’accusa contro Antonella Clerici era “lesione dell’onore e della gestione precedente del ristorante “Le Terrazze” (ex Charleston)”.

Dopo poco, però, era arrivata la notizia che la vicenda si sarebbe conclusa con un nulla di fatto.

Lo chef del Charleston, infatti, sarebbe stato successivamente invitato a “La prova del cuoco” per preparare i piatti del ristorante e avrebbe fatto così pace con Antonella Clerici.

La Clerici si è presa un bello spavento, ma per fortuna il ristorante ha scelto di non proseguire per vie legali e pare abbia ritirato le accuse nei confronti della conduttrice.