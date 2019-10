‘Il cuore sanguina’ Antonella Clerici sconvolta, un colpo di pistola per una...

Antonella Clerici straziata dall’improvvisa e ingiusta sorte. Il messaggio su Twitter commuove i fan

Antonella Clerici è una delle conduttrici più apprezzate del panorama televisivo italiano.

In queste ultime ore ha commosso i suoi fan a seguito della drammatica notizia recante l’improvvisa e ingiusta morte di Luca Sacchi il giovane di Roma morto nell’intento di difendere la propria ragazza da una rapina.

Lo sfogo della conduttrice milanese su Twitter commuove i fan.

L’Italia intera è sconvolta per la terribile vicenda accaduta a Roma in questi ultimi giorni.

Come è noto il giovane Luca Sacchi stava camminando con la sua ragazza per recarsi in un pub, quando un paio di balordi si sono loro avvicinati e hanno rubato lo zainetto della fidanzata. La reazione del 25enne, che ha iniziato a inseguirli ha avuto risvolti drammatici. Uno dei due aggressori l’ha sparato alla testa, un colpo rivelatosi poi mortale.

Una vicenda che ha toccato il cuore di molti, e tra questi anche Antonella Clerici la quale si è aperta ad uno sfogo sul suo profilo Twitter, in cui straziata e sconcertata si è chiesta come sia possibile dover morire così a 25 anni:

‘Morire a 25 anni, ucciso x uno zainetto. Ma in che periodo mostruoso stiamo vivendo? Puo’ la vita valere cosi poco? Le risposte sembrano cadere nel vento…#LucaSacchi’

scrive l’Antonellina Nazionale con profonda tristezza e rabbia, per un mondo che sta andando a rotoli e dove la vita sembra valere così poco.

E da cittadina come tutti, è sottintesa una paura profonda, perchè non solo siamo impotenti di fronte a queste tragedie ma anche non tutelati.

La reazione degli utenti sui social

Profonda la commozione, come è profonda la rabbia anche per molti utenti, di cui alcuni rivelano di aver avuto una simile esperienza riuscendo a scampare alla morte.

La frustrazione peggiore deriva, rivelano gli utenti, dal non riuscire a comprendere da cosa sia scaturita questa continua guerra e odio tra gli esseri umani. Una ferocia inarrestabile.

Ecco la testimonianza di uno dei follower dell’ex conduttrice de ‘La prova del Cuoco’:

#Antonella più giorni passano e più aumenta l’#Odio tra gli #EsseriUmani i responsabili devono essere fermati subito’

poi aggiunge:

‘Ho provato sulla mia pelle che significa arrivare ad un passo dalla morte per un gruppo di balordi e quando queste cose si ripetono il mio cuore sanguina di nuovo!

Ecco il post pubblicato da Antonella Clerici sul suo profilo Twitter: