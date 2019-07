‘Già pronta la lapide’ Antonella Clerici e la lotta contro la malattia, l’inquietante messaggio sui social

Antonella Clerici è una persona molto sensibile, otre che un’artista come poche. Sui social però un messaggio inquietante ha terrorizzato tutti

Antonella Clerici è indubbiamente la conduttrice Rai più amata di sempre. In tanti, ancora oggi, sperano nel suo ritorno a La Prova del cuoco, programma che adesso conduce la collega Elisa Isoardi. Anche se il pubblico apprezza l’eleganza, la bellezza e il talento della ex fidanzata del Ministro degli Interni, riconosce in Antonella una familiarità unica. Il pubblico la ama e vorrebbe sicuramente vederla più spesso in Tv. La Clerici però ha rivelato di avere dei validi motivi per rinunciare alle offerte lavorativi che le imporrebbero ritmi più serrati ed estremi.

Antonella Clerici, il post della lotta contro la malattia e il messaggio da brividi

La conduttrice, anche se assente dalla Tv, soprattutto in questo periodo, per dedicarsi alla famiglia e alle vacanze, è comunque sempre molto vicina alle esigenze del suo pubblico e dei suoi telespettatori. Ha un cuore grande Antonella e ha dimostrato spesso di essere d’aiuto a chi purtroppo ha avuto la sfortuna di nascere o prendersi una malattia.

La Clerici, infatti, qualche giorno fa ha presenziato a Fauglia alla manifestazione di Domani international, la comunità che si occupa dei bambini con bisogni speciali e con malattia cerebrali cognitive. Un gesto molto bello, il suo: prestare il suo noto nome per una causa nobile le fa onore. Ma c’è chi sul web ama vomitare odio e sotto una foto che la ritrae accanto ad una scultura in pietra, qualcuno ha usato una macabra ironia.

La Clerici e il commento sulla lapide

La conduttrice di Sanremo Young ha pubblicato una foto per spronare i suoi fan a sostenere le famiglie dei piccoli che purtroppo hanno qualche disabilità. Ma uno dei suoi follower ha fatto un inquietante commento:

Insomma, è un po’ come augurare la morte ad un’artista, una frase davvero assurda e inspiegabile. Purtroppo l’odio sul web continua a circolare senza limitazione ed è un danno visto che i social sono frequentati soprattutto da ragazzini.