Tremendo Lutto a La Prova del Cuoco, Antonella Clerici: la preghiera sui social commuove i fan

L’ex conduttrice de La Prova del Cuoco, ha pubblicato poche ore fa uno straziante messaggio d’addio col quale ha commosso i suoi fan: ‘E’ mancato il papà..’

‘Silenzio e Preghiera’ scrive Antonella Clerici, che in queste ore ha annunciato un grave lutto sul suo profilo social.

A spegnersi proprioin prossimità della Festa del Papà, il padre di un noto volto de La Prova del Cuoco. Lo straziante messaggio sui social commuove i fan. Scopriamo di più.

Antonella Clerici, lo straziante messaggio su Instagram

Poche ore fa l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco ha voluto dedicare un post al suo caro amico e collega Daniele Persegani, ex volto noto del celebre Cooking Show.

E’ venuto infatti a mancare il padre del noto chef originario di Bergamo. Straziante il messaggio della Clerici, che si stringe al suo dolore scrivendogli:

‘E’ mancato il papà di Daniele Persegani. Ti voglio bene amico mio, vorrei abbracciarti forte e dirti che non sei solo. Oggi un po’ di silenzio e preghiera’

si legge sulla bacheca della conduttrice romana, che chiese silenzio e preghiera, in un momento di forte dolore per il suo collega, ma anche per l’Italia intera in questo momento sconvolta dalla pandemia da Coronavirus, che impedisce in via precauzionale, contatti di ogni tipo (l’articolo continua dopo il post):

Daniele Persegani: l’abbraccio di Andrea Mainardi

Dopo la Clerici, altri colleghi hanno voluto dedicare a Daniele Persegani un messaggio di conforto e di vicinanza per la terribile perdita subita.

Tra questo Andrea Mainardi, chef e amico fraterno dell’ex volto de La Prova del Cuoco che scrive:

‘Fratello mio ti sono davvero vicino… vorrei sempre vederti con questo sorriso…’

ha scritto postando una loro foto insieme scattata nell’arco di un programma televisivo per il quale hanno collaborato.

Anche la Redazione si stringe al dolore dello Chef Daniele Persigani per la grave perdita.