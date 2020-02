La morte straziante, Antonella Clerici l’addio sui social: il post commuove i fan, il dolore dopo due anni dal lutto

Triste ricorrenza per la conduttrice Antonella Clerici che ha commosso tutti i suoi fan con la foto dedicata ad un affetto scomparso di recente

Sanremo in arrivo tra polemiche e volti attesi

Sanremo, la manifestazione canora più importante per la canzone e la tradizione del nostro Paese, è arrivata alla 70esima edizione e mai come questo anno pare circondata da attenzione mediatica.

Attenzione sia per le molte novità che saranno presenti sul palco, tra cantanti Big e Nuove Proposte.

Secondo le scelte infatti del Direttore Artistico di questo anno, il presentatore Amadeus, pare chiara la voglia di “svecchiare” la tradizione.

Presenti infatti esponenti di diversi e attuali generi musicali come la trap e l’indie. Inoltre noni come Elettra Lamborghini fanno pensare ad una svolta molto modernizzante nell’ambiente sanremerse.

Purtroppo non innovazione è la parola d’ordine di questo Festival ma anche polemica.

Le più accese sono state scatenate infatti dalle parole considerate sessiste di Amadeus in conferenza stampa.

A ciò è anche seguita la querela a Rai e ad Amadeus per la scelta considerata diseducativa di far partecipare il rapper Junior Cally, con un curriculum di testi nelle sue canzoni sessiste, inneggianti alla violenza di genere e contro la legalità.

La foto di Antonella Clerici che ha commosso il web

Antonella Clerici è uno dei volti che riportano positività intorno a Sanremo, e che i telespettatori vorrebbero rivedere alla storica conduzione de “La Prova del Cuoco“.

Molto amata da spettatori grandi e piccini, Antonella è una presenza che ritorna a presentare la manifestazione canora e che tutti attendono con trepidazione.

La bionda conduttrice si sta dunque preparando per l’evento che la vedrà impegnata tra pochi giorni ma per lei le scorse ore sono state molto tristi in ricordo di un evento recente.

Antonella ha infatti ricordato su Instagram la perdita di una figura molto importante per lei e la figlia Maelle.

Il loro affezionatissimo cane Labrador infatti è morto due anni fa e la ferita è ancora aperta.

La conduttrice ha voluto allora dedicare un post al cagnolone dedicandogli parole molto toccanti:

“Due anni senza te adorato Oliver, un priviegio per Maelle aver potuto giocare tanto con te. Amore infinito”

Nella foto la piccola Maelle a cavalcioni del cagnolone e le parole di ANtonella hanno commosso profondamente i fans che si sono spesi in commenti solidali con tanti cuori per loro.