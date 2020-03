Gravissimo lutto a La Prova del Cuoco, Antonella Clerici: l’addio straziante sui social: la perdita familiare di Andrea Mainardi

Grave lutto per Andrea Mainardi, il messaggio di Antonella Clerici su Instagram: “Per te ci sono e ci sarò sempre”…

La perdita di una persona cara lascia un vuoto che non potrà mai essere colmato. Questa mattina, tramite il suo account Instagram, Antonella Clerici ha diffuso una triste notizia riguardante il suo caro amico, Andrea Mainardi. E’ venuto a mancare suo padre: ecco il messaggio di cordoglio della conduttrice.

Grave lutto per Andrea Mainardi: addio al padre

Un giorno particolarmente triste per l’ex volto de La Prova del Cuoco, Antonella Clerici. Tramite il suo account ufficiale di Instagram, la conduttrice ha dato un triste annuncio: è venuto a mancare il padre di Andrea Mainardi, lo chef che in passato ha lavorato per il cooking show di RAI Uno.

I due sono legati da una profonda amicizie e, in questo momento difficile, la conduttrice gli ha dimostrato la sua vicinanza con un messaggio di cordoglio che ha commosso il popolo del web.

Parole per dimostrare il suo affetto non solo nei confronti del suo caro amico, ma a tutta la sua famiglia.

Il messaggio di Antonella Clerici

Il papà di Andrea Mainardi è scomparso oggi. Non sono ancora chiare le cause della sua morte ma pare che l’uomo stesse combattendo con una malattia. La notizia della sua morte è stata diffusa sui social da Antonella Clerici, che ha scritto questo messaggio:

“Oggi è mancato il papà di Andrea Mainardi. Un grande dolore. Ti abbraccio forte, Andrea. E con te anche la tua mamma Michelle, e Anna. Ti voglio bene, sai che per te ci sono e ci sarò sempre”. https://www.instagram.com/p/B-ZfonhiKT3/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

La conduttrice ha voluto abbracciare forte il suo amico, la mamma e sua moglie. E gli ha detto che per lui ci sarà sempre. Un messaggio che ha inevitabilmente commosso il popolo del web.