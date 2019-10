Antonella Clerici, lotta contro cancro al seno ‘A 5 anni dalla diagnosi, 87% di sopravvivenza’: il messaggio sui social

Antonella Clerici, con un post sui social, ha voluto parlare della lotta contro il tumore al seno. La malattia, purtroppo, ogni anno colpisce un numero sempre maggiore di persone

Antonella Clerici è sempre meno presente in Tv ma i social le permettono di tenere ben saldi i contatti con i suoi fedelissimi fan sui social. La conduttrice è stata un po’ messa in panchina dalla Rai, anche se con il talento e la carriera che si ritrova vederla in stand by è davvero assurdo. Antonella merita molto di più. Oltre che bella e brava, la Clerici ha dimostrato anche di essere una donna molto sensibile.

Antonella Clerici e la lotta contro il cancro al seno

La sua sensibilità è evidente anche sui social. Non mancano post dedicati agli amici e ai colleghi che iniziano nuove collaborazioni e progetti lavorativi. Antonella Clerici però è anche uno dei tanti personaggi del mondo dello spettacolo che si impegna nella questioni sociali che riguardano da vicino tutti gli italiani.

Questa volta Antonella ha voluto spingere i suoi fan alla prevenzione. La conduttrice rientra quindi tra le vip che danno sostegno alla campagna per la prevenzione del nastrorosa.

La Clerici presto a Mediaset

La brava presentatrice lancia spesso messaggi positivi come questo. Secondo le ultime voci di corridoio potrebbe presto accadere che Antonella decida di entrare nella squadra di Canale cinque. Mediaset sarebbe sicuramente entusiasta di averla in squadra, ma abbandonare mamma Rai è difficile. Dopo tanti anni di carriera, un programma quotidiano come quello de La Prova del cuoco, si diventa una famiglia e non è cosa da fare senza pensarci troppo abbandonare per sempre.

Ma, in fondo, gli addii possono essere anche dei semplici arrivederci. Antonella è molto amata dal pubblico è per un artista è questo ciò che conta non il canale dove appare in Tv. Non possiamo che augurare alla conduttrice di realizzare tutti i sogni ancora nel cassetto.