Antonella Clerici viso ritoccato sui social: la foto scatena la bufera

L’ultima foto ci mostra la showgirl completametne diversa e condivide un messaggi odi speranza e serenità. le reazioni dei suoi fan.

Antonella Clerici ha appena condiviso uno scatto su Instagram dove si mostra molto serena e felice. Nonostante il periodo pesante post lockdown con il pericolo concreto di una nuova ondata di Coronavirus, Antonella condivide un suo scatto molto sorridente.

Le riflessioni della Clerici

Antonella ha corredato la sua foto con una breve didascalia dalla quale traspare molta tranquillità, nella quale invita a sorridere alla vita, che prima o poi risponderà

Questa piccola perla dell’amata conduttrice è a corredo di una foto che rende Antonella quasi irriconoscibile. È in una particolarissima veste, uno scatto molto particolare che la conduttrice ha condiviso con i suoi fan.

I fan di Antonella sono stati molto contenti della foto e i commenti di apprezzamento sono stati tantissimi. Si sono persi in moltissimi commenti di sostegno e complimenti per il suo nuovo aspetto fisico, per quanto diverso da quello abituale.

Un potente sorriso che ha conquistato moltissimi fan, frutto della serenità e dell’equilibrio riconquistati.

La piccola polemica con la collega Moroni

Poche ore fa la conduttrice ha dato una risposta alla sua ex spalla, fraintesa dal pubblico. Antonella ha scritto sotto il post di Anna Moroni.

“sei sempre in giro (cuore)”

Le due conduttrici si conoscono da anni. dato che la Moroni ha fatto da spalla alla Clerici. Ora Anna Lavora a Mediaset e molti non conoscono il rapporto tra le due e moltissimi hanno criticato il commento di Antonella.

“Fa bene! Arrivarci alla sua età come lei!” “Ma fa bene!!!!”.

Insomma, hanno creduto che il bonario commento, fosse in realtà un rimprovero.