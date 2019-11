Antonella Clerici ‘Investe soldi sui social’: la conduttrice vittima di una truffa

Antonella Clerici non poteva fare finta di niente. Ha subito scritto un post quando è venuta a conoscenza di annunci a suo nome: ‘Diffidate!’

La bravissima conduttrice Antonella Clerici anche lei come le altre sue colleghe sembra essere stata presa di mira nella rete Bitcoin.

Antonella Clerici avverte i fan

La bravissima conduttrice di innumerevoli programmi televisivi di successo, Antonella Clerici, ha deciso di pubblicare sui social un avvertimento per i suoi fan. La conduttrice infatti ha deciso di avvertire i fan su una situazione che la vede coinvolta. La conduttrice infatti da come si evince dal post è stata anche lei vittima della rete dei Bitocoin.

In pratica sono spot che fanno uso di foto di personaggi famosi per “pubblicizzare” prodotti o addirittura investimenti come nel caso di Antonella.

La conduttrice ovviamente ha subito rimediato avvertendo i suoi fan di questa Fake News.

La Clerici nella rete dei Bitcoin

La bravissima conduttrice ha deciso di prendere subito provvedimenti riguardo queste strane pubblicità che girano sul suo conto. La Clerici infatti ha immediatamente avvertito i fan pubblicando un post sui suoi social network. Su Instagram infatti la conduttrice ha pubblicato un post dove mette in guardia i fan:

“Gira su vari social la FAKE NEWS #fakenews che io consiglierei investimenti di bitcoin o affini( non so neanche cosa sono). E’ FALSO. Diffidate non consiglierei MAI una cosa del genere”.

Ma a quanto pare ad essere vittima di queste pubblicità non è l’unica, pare infatti che ad essere finiti nella rete siano anche Diletta Leotta, Buffon, Jovanotti e tanti atri.

In effetti sembra impossibile credere che personaggi famosi come la stessa ex conduttrice de La Prova del cuoco e gli altri suddetti abbiano bisogno di fare questo tipo di pratiche per fare soldi. La mente dei truffatori ha tanta immaginazione e quasi mai sfruttata per fini nobili.