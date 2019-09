‘Deve operarsi per asportarle’ Antonella Clerici, un fan svela l’intervento: la conduttrice costretta a chiarire

Antonella Clerici, conduttrice molto amata e seguita sui social, è stata costretta ad intervenire per chiarire la verità sulla sua operazione

La bravissima Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate e apprezzate dal pubblico italiano. La ex presentatrice de La prova del cuoco ha infatti lasciato il programma su Rai Uno per dedicarsi completamente ad altri programmi televisivi.

Antonella Clerici intervento chirurgico

La bellissima e bravissima conduttrice Antonella Clerici è molto attiva sui social. Spesso e volentieri infatti, la presentatrice posta e pubblica molte foto della sua quotidianità con i suoi followers. Molti infatti sono i riscontri positivi con i suoi fan, che commentano e la sostengono da sempre. Pare però che proprio nell’ultima foto postata dalla conduttrice un commento di un utente non è passato inosservato. La conduttrice infatti ha pubblicato una foto dove viene ritratta con un sorriso meraviglioso e gli occhi splendenti. La Clerici ha sempre sostenuto di essere una donna molto felice in questo periodo, tant’è che si vede anche nelle foto. La foto su Instagram, ha ricevuto tanti commenti positivi, ma uno in particolare è risaltato agli occhi della conduttrice.

Antonella Clerici e le tonsille

La foto pubblicata su Instagram ha ottenuto diversi apprezzamenti e tantissimi like da parte dei suoi utenti. Non a caso la conduttrice è una delle più amate della televisione italiana, per la sua spontaneità, simpatia e bravura a condurre i programmi che le vengono affidati.

Ma ritorniamo alla foto di Intagram, a quando pare la conduttrice non ha potuto non notare il commento di un utente che faceva riferimento alle sue tonsille:

“Ciao stupenda Antonella come stai?? Le tue belle tonsillone come vanno?? Ho sentito che le devi togliere, è vero?”.

Antonella non ha potuto ignorare il messaggio dell’utente ed infatti ha risposto subito al fan, togliendo a chiunque ogni dubbio:

“Tolte da piccola”.

In molti infatti, prima che Antonella rispondesse al commento, si sono preoccupati che la bella presentatrice, avrebbe dovuto sottoporsi ad un intervento per rimuovere definitivamente le tonsille. La conduttrice infatti ha rassicurato i suoi fan, che fortunatamente non deve recarsi in ospedale e che adesso gode di ottima salute.