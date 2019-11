Antonella Clerici brutto incidente durante le registrazioni: ecco cosa è successo

Antonella Clerici, piccolo incidente per la conduttrice milanese sul set di uno spot: ecco cosa è successo

Una delle conduttrici più amate e apprezzate del Bel Paese è, senza alcun dubbio, Antonella Clerici. Da quando è apparsa sul piccolo schermo è riuscita a conquistare una grande fetta di pubblico per la sua simpatia e il suo bellissimo sorriso. Non molte ore fa, la presentatrice milanese ha condiviso su Instagram uno scatto che ha allarmato i suoi seguaci. Per quale motivo? L’ex volto de La Prova Del Cuoco ha avuto un incidente sul set di uno spot, ecco cosa è successo.

Antonella Clerici incidente sul set

In questi giorni si sono fatti sempre più accesi i rumors attorno alla possibilità di rivedere Antonella Clerici nuovamente al timone del cooking show di Rai Uno, condotto da Elisa Isoardi. Si tratta ovviamente solo di voci e la diretta interessata, almeno per ora, non ha smentito nulla. La conduttrice milanese è impegnata sul set di uno spot alla Rai così come annunciato dai lei stessa su Instagram.

Nel dettaglio, la Clerici ha condiviso sul suo account social uno scatto che ha allarmato i suoi seguaci. Per quale motivo? La conduttrice milanese avuto un piccolo incidente sul set: ecco cosa è successo.

La foto che preoccupa i follower

Non molte ore fa, Antonella Clerici ha condiviso su IG una foto che ha fatto preoccupare non poco il popolo del web. Poco prima di girare uno spot ha avuto un ‘brutto’ incidente sul set.

Lo scatto è accompagnato da una didascalia che riporta cosa è successo dietro le quinte. La conduttrice milanese, infatti, a causa dei tacchi alti si è slogata una caviglia che ha curato con un pò di giacchio. Per fortuna nulla di grave, ecco cosa ha detto: