Antonella Clerici, la figlia Maëlle è UGUALE alla madre – FOTO

Difficile non subire il fascino di una mamma come Antonella Clerici: la figlia Maëlle, infatti, è già sulle sue orme.

Una mamma tenere e amorevole Antonella Clerici: la sua bellissima Maëlle ormai è una signorina e come tale già prova a seguire un po’ la strada della mamma.



La passione per la cucina sicuramente le unisce ma anche lei finirà in Tv grazie al talento tra i fornelli? Di certo ha già le porte semi aperte. La sua mamma però ha iniziato a muovere i primi passi in televisione non nel mondo della cucina, ma nel mondo dello sport.

Antonella Clerici, la figlia Maëlle segue le sue orme?

Con La Prova del cuoco, Antonella Clerici si è fatta conoscere al grande pubblico. Con una passione innata per la cucina e l’amore sconfinato per il cibo, Antonella ha dimostrato di avere stoffa per questo tipo di programmi. Infatti, di recente ha iniziato una nuova avventura che sembra sicuramente segnata dal successo con ‘È sempre mezzogiorno’.

Con il successo del programma che è poi passato nelle mani di Elisa Isoardi, Antonella è riuscita a calcare programmi che in pochi colleghi hanno avuto la fortuna di calcare.

Sicuramente, a darle manforte nella notorietà, la cronaca rosa che l’ha vista compromessa sentimentalmente con personaggi noti o meno noti. Oggi però è la sua bella Maëlle, che ormai è una signorina, a dover decidere quale strada intraprendere.

Maelle con la stessa passione della mamma

La bella Maëlle è nato dall’amore ormai finito con Eddy Martens, congolese e più giovane di lei di 15 anni. È figlia unica quindi l’amore di mamma è tutto per lei.

Nonostante la storia con Eddy sia durata 10 anni, l’amore è finito da un pezzo e adesso per fortuna Antonella è di nuovo felice accanto a Vittorio Garrone. I due ex, per la bambina sono comunque in buon rapporti.

Qualche giorno fa, Antonella ha postato sui social una foto della sua ‘bambina’ una storia in cui menzionava un’altra conduttrice di un format simile al suo per mostrarle una delle sue ultime creazioni.

Il merito del dolce fotografato però è condiviso con la sua adorata figlioletta. A giudicare dal dolce sembra che la ragazza abbia tutte le carte in regole per sfondare in quel campo.