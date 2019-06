Antonella Clerici la bravissima conduttrice su Rai 1 insultata e offesa dall’ex compagno Eddy Martens, ecco cosa ha raccontato

Arrivano grosse offese per la bella Antonella Clerici ex conduttrice de La prova del Cuoco. Insulti che arrivano direttamente dall’ex compagno Eddy Martens in una recente intervista al settimanale ‘Chi’.

Antonella Clerici duramente attaccata dall’ex compagno

La bella e brava Antonella Clerici, è stata tremendamente attaccata dall’ex compagno in una recente intervista. I due ormai separati da tempo, hanno avuto una figlia insieme Maelle che oggi vive insieme alla mamma e vede poche volte il padre. La relazione tra i due è durata circa 10 anni, finché i due non hanno deciso di intraprendere strade diverse. I due avevano un rapporto molto complicato, che li ha portati successivamente a lasciarsi, nonostante la bambina.

I due infatti hanno deciso poi di lasciarsi e di rifarsi una vita completamente diversa. Lo stesso Eddy infatti, ha ricominciato una vita lontano dall’Italia, trasferendosi in Belgio e aprendo li un attività. Una vita normale per Eddy che dopo un periodo di popolarità si è ritrovato ad affrontare una vita del tutto normale rispetto a quella avuta con la conduttrice Antonella Clerici.

Eddy Martens sbotta contro Antonella

L’ex compagno della Clerici però, nonostante non abbia la stessa popolarità di prima, è stato ripescato dal settimanale “Chi” per un intervista esclusiva, in cui ha parlato del rapporto conflittuale con l’ex compagna.

Nella vita privata infatti, i due non sembravano andare molto d’accordo. A quanto pare infatti Eddy non ha parlato molto bene di Antonella nell’intervista, scagliandosi ferocemente contro di lei, al contrario dell’ex compagna che ha sempre difeso il padre di sua figlia. I due, come racconta Eddy ancora oggi, non sono in ottimi rapporti proprio per il burrascoso passato. Un passato che ha fatto soffrire non poco Eddy, che ha anche raccontato di essere stato vittima di un episodio di razzismo e di non essere stato difeso da colei che lo amava.

Oggi però ognuno conduce una vita diversa, Antonella infatti è ritornata serena e felice insieme al suo nuovo compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle.