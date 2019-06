Antonella Clerici troppo magra, la foto postata poche ore fa lascia basiti i fan

Antonella Clerici non appare più in Tv così frequentemente come quando era la conduttrice de La Prova del cuoco, la foto recente ha lasciato tutti basiti

Antonella Clerici è una delle conduttrici Rai più seguite sui social. Su Instagram ha un nutrito gruppo di fan che con passione seguono e vedono tutti i suoi post. La bella ex conduttrice de La Prova del Cuoco è anche piuttosto attiva, anche se spesso posta animali, scatti del passato, della sua famiglia e della sua bellissima Maelle. L’ultimo scatto però ha lasciato tutti basiti.

Antonella Clerici, fan di stucco: “Molto dimagrita”

La conduttrice di Sanremo Young è anche molto amata per il suo corpo burroso. Lei, molto golosa e fiera di esserlo, ha sempre mostrato curve piuttosto abbondanti: è stata questa è una delle sue armi vincenti.

La Clerici però da quando ha lasciato il posto a Elisa Isoardi si è dedicato di più a se stessa e alla sua bellezza. La bellissima Antonellina ha mostrato una silhouette un po’ diversa dal solito. La conduttrice appare notevolmente dimagrita. In tanti hanno notato che il suo corpo è completamente diverso.

La Clerici ha perso molto peso

Ha perso tantissimi chili la bella Antonella Clerici. Una forza di volontà davvero notevole che le fa sicuramente molto onore. La bella presentatrice, nel suo tailleur bianco esibisce una fisico più asciutto che enfatizza ancora una volta le sue rotondità femminili e ammalianti.

Alcuni fan però si sono anche preoccupati per la sua salute. Come mai tutti questi chili andati via in velocemente? Sicuramente influisce il fatto che Antonella, stando lontana dagli assaggini quotidiani de La Prova del cuoco, ha meno tentazioni e nella pace e nella tranquillità del suo bosco ha trovato la giusta predisposizione per perdere peso. In effetti, adesso, sembra anche più ringiovanita. Insomma, una nuova vita, quella della di Antonella che le fa notevolmente bene.