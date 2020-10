La nota conduttrice si lascia andare in una confessione sulla sua vita privata: le sue parole spiazzano tutti.

Di recente, Antonella Clerici si è resa protagonista di un divertente siparietto in una delle puntate di E’ sempre Mezzogiorno.

La nota conduttrice ha fatto una confessione inedita sulla sua vita privata che ha lasciato il pubblico senza parole.

Antonella Clerici, inaspettata confessione

Dopo diversi mesi lontana dal piccolo schermo, Antonella Clerici è tornata più carica che mai. E’ la conduttrice del nuovo programma di cucina di Rai Uno È sempre mezzogiorno che sembra già riscuotere un enorme successo tra i telespettatori.

Nella trasmissione, la nota presentatrice accoglie in studio numerosi ospiti, tra i quali cuochi professionisti ed esperti di alimentazione. Inoltre un ampio spazio è dedicato anche ai giochi con le persone che la seguono da casa.

Non mancano mai momenti esilaranti e, proprio in questi giorni, è stata protagonista assoluta di un siparietto con Alfio. Quest’ultimo, nel tentativo di trovare una compagna di vita, ha deciso di portare in puntata uno strumento piuttosto strambo per questo suo scopo. L’inedita confessione della conduttrice scatena l’ilarità dei presenti e del pubblico a casa.

L’Esilarante siparietto in studio

Alfio è in cerca di una persona con la quale condividere la vita. In studio, l’uomo ha portato un corno di un cervo. In quel momento, Antonella Clerici non è riuscita a trattenersi e si è lasciata andare in una divertente confessione sulla sua vita privata.

Con grande autoironia, l’ha conduttrice ha affermato:

“Anche io ho avuto sempre le corna“.

Queste sue parole hanno scatenato l’ilarità del popolo del web. Oggi, la nota presentatrice è felicemente impegnata con Vittorio Garrone, con il quale spera di vivere insieme per tutta la vita.