Antonella Clerici ‘Troppo grassa per farlo’: la conduttrice umiliata, l’attacco brutale di un haters

Antonella Clerici in genere non risponde a chi la insulta, ma questa volta ha voluto dire la sua sempre con garbo e con stile

La conduttrice Antonella Clerici, decidere di condividere alcuni momenti con i suoi fan e, non tardano ad arrivare i commenti riguardo il suo peso da parte di alcuni fan. La conduttrice non ha mai nascosta di essere una buona forchetta, cosa che le ha permesso di essere al timo per anni de La Prova del cuoco. Per apparire al meglio, spesso Antonella ha indossato guaine contenitive e l’ha ammesso candidamente di recente.

I commenti sotto il post di Antonella Clerici

Un’estate all’insegna dei viaggi, del divertimento e della famiglia quella di Antonella Clerici. La conduttrice ha scelto di condividere alcuni di questi momenti con i suoi fan.

La foto che ha suscitato qualche polemica, è stata scattata da Maelle, la figlia della conduttrice che apprezzando lo scatto l’ha poi postata sul suo profilo Instagram.

Lo scatto ritrae la conduttrice storica della prova del cuoco mentre sale a cavallo per la prima volta, accompagnata dal commento:

La prima volta a cavallo

Molti fan hanno apprezzato la foto, trovandola anche molto simpatica e apprezzando il gesto di Antonella condividendo una nuova esperienza con loro, ma insorgono anche gli hater.

Molto offensivi i commenti di quest’ultimi come ad esempio:

Sei troppo grassa per andare a cavallo

Ma i sostenitori di Antonellina sono subito corsi in suo aiuto, difendendola a spada tratta da commenti scritti con il solo scopo di attaccarla ed offenderla.

La risposta di Antonella Clerici riguardo i commenti degli hater

La Clerici non si è esposta e non ha risposto ai commenti negativi che le sono stati mossi. Ma il suo gesto non è stato apprezzato da tutti ed un utente ha scritto:

Lei è troppo codarda per metterci la faccia, quindi la blocco

Ma la Clerici non cede e, si continua a godere le sue vacanze, prima di tornare sul piccolo schermo.

Ad attenderla la conduzione di due programmi che andranno in onda prossimamente: Lo Zecchino d’Oro e poi Telethon, entrambi su Rai 1.