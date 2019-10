Antonella Clerici la casa devastata dal maltempo: il video del disastro pubblicato sui social

Antonella Clerici ha voluto mostrare a tutti i danni del maltempo anche piuttosto considerevoli. La casa nel bosco completamente circondata dall’acqua piovana

Antonella Clerici la bravissima conduttrice di Rai 1 ha fatto preoccupare e non poco i suoi fan. La conduttrice infatti ha postato sui social un video del disastro del mal tempo che ha colpito anche la sua casa nel bosco nel Piemonte.

Antonella Clerici la casa colpita dal mal tempo

L’ex conduttrice de La prova de Cuoco, Antonella Clerici, dopo un periodo di stop ritornerà presto su Rai 1 con un nuovo programma, ma al momento sembra essere piuttosto preoccupata per il mal tempo che ha colpito la sua casa. Come in molti sanno in queste ultime ore, il mal tempo ha colpito duramente il Nord Italia mettendo in ginocchio moltissimi centri abitati.

La stessa conduttrice infatti ha pubblicato anche lei un video sui social del disastro che il mal tempo sta causando sopratutto il nord Italia. Il post arrivato dopo un invito della conduttrice a seguire le indicazioni dei medici circa la prevenzione contro le malattie più diffuse.

La Clerici casa a rischio: completamente circondata dall’acqua

Nel centro Italia infatti il mal tempo sembra aver preso una brutta piega ed infatti sono state molte le città e i centri abitati che hanno subito disastrose conseguenze.

Piove ormai da giorni e questo ha messo a rischio le case dei cittadini, forti piogge si stanno abbattendo tra la Liguria e il Piemonte. Il mal tempo infatti ha inondato le case dei cittadini, costringendoli a passare la notte fuori casa. La stessa ex conduttrice de La Prova del cuoco ha rischiato di dover scappare fuori dalla sua stessa abitazione nella notte di ieri.

Pare infatti che la Clerici abbia postato sui social un video terrificante delle forti piogge che si sta abbattendo sul Nord Italia e quindi sulla sua casa.

Un video terrificante che ha fatto preoccupare i fan della conduttrice. Nel video infatti si vede la pioggia accumularsi su tutta la strada, creando un fiume di detriti e fango e mettendo a dura prova la vita di moltissimi cittadini tra cui anche quella della famiglia della Clerici. Al momento sembra che la situazione sia leggermente migliorata anche se nel tardo pomeriggio si attendono di nuovo altre piogge molto forti.