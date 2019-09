Antonella Clerici provocante, il seno prosperoso fuoriesce dal bikini striminzito – Foto

Antonella Clerici bollente in bikini, seno prosperoso in bella vista: la foto amarcord fa il giro del web

Tra le donne più amate del piccolo schermo vi è, senza alcun dubbio, Antonella Clerici. Nelle ultime ore, sul web circola una sua foto dal passato che ha mandato in delirio i suoi fan: costume striminzito e seno prosperoso in bella vista.

Antonella Clerici, la foto amarcord incanta i fan

Nelle ultime settimane, l’ex conduttrice de La prova del Cuoco è stata al centro delle voci di gossip per una questione piuttosto delicata. Nonostante sia uno dei volti più amati e seguiti della televisione italiana, non sono previsti per lei programmi da condurre sebbene un contratto portante scadenza nel 2020. La scelta ha profondamente deluso Antonella Clerici che ospite nel salotto di Silvia Toffanin ‘Verissimo’ si è commossa. Ad ogni modo, sarà alla conduzione della nuova edizione dello Zecchino D’ Oro e di Telethon 2019.

Di recente, la conduttrice ha affermato che crede ancora nella storia d’amore tra lei e la RAI:

“Ho pensato molto e ho deciso ancora di credere ad una lunga storia d’amore che dura da 33 anni con la RAI“

Nelle ultime ore, sul web circola una foto dell passato che ha mandato in delirio i suoi fan. Per quale motivo? Antonella Clerici indossa un costume striminzito che lascia poco spazio all’immaginazione.

La foto amarcord che fa impazzire i fan

Nel dettaglio, si tratta di alcune foto del settimanale Gente pubblicate nelle ultime ore da una fan page dedicata alla conduttrice. Le foto mostrano l’ex volto del cooking show di RAI Uno con un bikini nero striminzito che mostra le sue sinuose forme e quasi non riesce a trattenere il prosperoso seno della conduttrice lombarda.

La sua bellezza è senza tempo. Ecco le foto che hanno conquistato i suoi fan: