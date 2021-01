La conduttrice di E’ sempre mezzogiorno lascia tutti di stucco. Antonella Clerici ammette il tradimento in diretta.

Antonella Clerici è una delle presentatrici più amate dal pubblico italiano per la sua genuinità e spontaneità.

Negli ultimi mesi, dopo un periodo in panchina è ritornata a far sorridere i suoi telespettatori con The Voice of Italy Senior, campione di ascolti, e il suo appuntamento quotidiano con E’ sempre mezzogiorno.

Ed è proprio durante il suo daily che la conduttrice ha fatto una dichiarazione che ha letteralmente spiazzato il pubblico, prima l’ammissione del ‘tradimento’ poi l’amara confessione dell’Antonellina Nazionale.

Scopriamo tutti i dettagli sulla vicenda.

Antonella Clerici e la sua ‘infedeltà’

Durante uno delle ultime puntate dell’amata trasmissione Tv, la conduttrice milanese ha invitato nel suo studio, seppur in video collegamento Dott. Raffaele Morelli, celebre psichiatra e psicoterapeuta.

Antonella Clerici, rivela che il saggista è in realtà un amico di vecchia data conosciuto nel lontano 2000.

A tal proposito la presentatrice ha voluto condividere un particolare aneddoto sul suo passato professionale. La Clerici ha così rivelato di aver incontrato per la prima volta il Professore durante la conduzione di ‘A tu per tu’ su Canale 5:

“È stata l’unica volta che ho fatto le corna alla Rai”

ha detto ironicamente, ammettendo di aver ‘tradito’ la celebre emittente televisiva con Mediaset, spiazzando il pubblico e suscitandone l’ilarità.

L’amara confessione in diretta

L’attenzione si è spostata poi una questione molto più delicata e importante.

Antonella Clerici chiede così al suo amico e collega Dott. Raffaele Morelli, di dare al suo pubblico un consiglio sul come affrontare dal punto di vista psicologico un momento critico come quello attuale caratterizzato dalla pandemia.

Il Professore in diretta video, ha invitato il pubblico a casa a ‘portare la mente altrove’, così la Clerici, anche lei d’accordo con quanto detto dal Dott. Morelli ha esposto il suo libero pensiero sull’argomento:

‘A me non piace, aborro il termine resilienza che mi sembra una frase fatta’

e ancora:

‘Mi piace di più pensare che ognuno dentro si sè guardandosi intorno ha imparato a rendersi conto che esistono anche altre cose oltre ai problemi’

ha concluso sull’argomento.