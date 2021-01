Antonella Clerici abbandona lo studio disperata: caos a È sempre mezzogiorno

Un programma con un largo seguito di ascolti quello di Antonella Clerici, nessuno però si aspettava una reazione simile in diretta.

La bella e simpatica Antonella Clerici sta avendo una soddisfazione dietro l’altra grazie al suo programma È sempre mezzogiorno. Oggi però la conduttrice ha avuto un’uscita inaspettata.



Sicuramente oggi è stata una puntata un po’ diversa dal solito sia per la conduttrice, reduce dal successo di The Voice, sia per i suoi fan. Ecco cosa è successo.

Antonella Clerici in studio il suo ex, poi l’abbandono

Una puntata sui generis quella che ha condotto oggi Antonella Clerici, partendo dall’ospite a distanza Massimo Giletti. Tutti sanno che i due, moltissimi anni fa, hanno avuto una relazione. I due però, dopo questa frequentazione, sono comunque rimasti molto amici.

L’uscita dallo studio però non riguarda l’ospite in questione bensì una divertente querelle con gli autori del programma. Antonella non sopporta di sentire il pubblico deluso per aver perso ai suoi giochi quotidiani.

La padrona di casa è molto empatica col pubblico che chiama da casa: vorrebbe che tutti vincessero sempre ai giochi che propone nel suo programma. Uno dei giochi consiste nell’indovinare quante foglie ha l’albero presente nello studio. Per altri giochini è necessario seguire gli indizi ed è quel “Pentola o dispensa” a fare disperare Antonella Clerici.

Quando il suo pubblico indovina lei fa festa, quando invece non riesce ad azzeccare la risposta, la prima a rimanerci male è proprio lei. Ovviamente, mettendo degli indizi molto particolari, Antonella se la prende con la regia che rende le cose troppo difficili.

In quest’ultima puntata è stata la patata dolce a far cadere una telespettatrice e così lei ha pensato di abbandonare lo studio come forma di protesta contro la regia.

Antonella abbandona lo studio

La scenetta però è sempre inserita in una cornice di divertimento e ironia: la Clerici ha solo fatto finta di abbandonare il suo posto in studio tra l’altro stima tantissimo il suo team: è anche grazie a loro se il suo programma è uno dei più seguiti in quella fascia oraria.

Tra le risate del suo staff, Antonella è sparita attraverso il bosco per poi ricomparire dietro le quinte, affacciandosi dalla grande lavagna. Tutto è poi proseguito nella solita allegria di sempre.