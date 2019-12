Sei alla ricerca di una ricetta semplice e veloce da proporre ai tuoi ospiti come antipasto di Natale? Ecco come preparare i cornetti salati con sesamo e prosciutto!

Una ricetta molto semplice per un antipasto di Natale a prova di palati raffinati

Cornetti per l’antipasto di Natale? Sì ma salati!

Se sei in crisi per la preparazione dell’antipasto di Natale abbiamo un’idea d’effetto per te: i cornetti salati. Sono necessari pochi ingredienti e la preparazione è abbastanza facile. Per questo, sono perfetti anche per chi non è proprio un cuoco provetto. Del resto, si sa, in Italia le feste di Natale fanno rima anche con stare a tavola. Ecco perché trovare idee sorprendenti per i propri ospiti diventa spesso complesso.

Vediamo gli ingredienti necessari per la preparazione dei cornetti salati per 4 persone:

240 grammi di pasta sfoglia

80 grammi di prosciutto cotto

150 grammi di stracchino

30 grammi di parmigiano grattugiato

2 tuorli

timo qb

semi di sesamo

noce moscata

sale qb

pepe qb

Se ti senti bravo e hai tempo, puoi anche decidere di preparare la pasta sfoglia in casa e non acquistare quella già pronta al supermercato.

Le fasi della preparazione

In un piatto fondo, mischia lo stracchino insieme ad un tuorlo, al parmigiano grattugiato, la noce moscata, il pepe ed il timo. Mischia il tutto con un cucchiaio di legno o, meglio ancora, con le mani. Il prosciutto va tagliato a strisce e aggiunto all’impasto. Aggiungi il sale. Tutti gli ingredienti vanno uniti bene tra loro.

La pasta sfoglia va srotolata sul tavolo e deve essere tagliata in orizzontale a metà. In questo modo, otterrai due strisce rettangolare. I rettangoli dovranno essere sui sette otto per ogni striscia.

Su ogni striscia, aggiungi un cucchiaio intero di composto preparato prima. Ogni striscia va arrotolata. Gli angoli dovranno essere curvati per realizzare il cornetto. Spennella con il tuorlo, cospargi con il sesamo e metti in forno a 200 gradi per venti minuti. La superficie dei cornetti dovrà essere dorata. Puoi servire gli stessi ben caldi oppure tiepidi.

Buon appetito!