Antonino Cannavacciuolo ulteriormente dimagrito: lo scatto inedito da brividi

Lo chef Cannavacciuolo visibilmente dimagrito, le foto sui social mostrano l’incredibile cambiamento: il suo segreto per rimettersi in forma.

Negli ultimi mesi, Antonino Cannavacciuolo ha perso molto peso e sui social si mostra più in forma che mai.

Di recente, lo chef più amato del piccolo schermo ha svelato il suo segreto per dimagrire.

Antonino Cannavacciuolo: il segreto per dimagrire

Durante la quarantena, lo chef più amato della televisione italiana ha deciso di cambiare radicalmente le sue abitudini quotidiane. In una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi, Antonino Cannavacciuolo ha spiegato i motivi che si celano dietro alla scelta di rimettersi in forma. Grazie alla sua determinazione, è riuscito a perdere oltre 30 kg e sui social si mostra più in forma che mai.

Il noto chef stellato, negli ultimi mesi, è dimagrito parecchio e oggi sfoggia un fisico sempre più longilineo. Ma qual è il suo segreto?

L’intervista allo chef napoletano

Durante il lock-down, Antonino Cannavacciuolo ha scelto di cambiare totalmente il suo stile di vita in quanto è arrivato a pesare ben 155 chili. In una recente intervista al settimanale Oggi, lo chef napoletano ha spiegato che il suo peso gli impediva di dormire bene la notte e si sentiva sempre stanco. Per tale motivo, ha acquistato un un tapis roulant.

Tuttavia, il giudice di Masterchef ha spiegato che il suo segreto non è la dieta ma l’attività fisica. Ogni mattina fa una camminata veloce e pesi ma non segue alcuna dieta: è solo un po’ più attento a quello che mangia. Grazie alla sua costanza e determinazione, è riuscito a perdere oltre 30 kg ed oggi appare visibilmente cambiato.