‘Inibiscono il piacere sessuale’: i farmaci più comuni che possono provocare questo effetto collaterali

Ci sono dei farmaci di uso molto comune che purtroppo inibiscono il piacere sessuale. Li usiamo tutti i giorni, ma ignoriamo i loro effetti collaterali

Effetti collaterali degli antidepressivi SSRI

Alcuni pazienti che assumono SSRI sviluppano insonnia, eruzioni cutanee, mal di testa, dolori articolari e muscolari, disturbi di stomaco, nausea o diarrea.

Questi problemi sono generalmente temporanei o lievi o entrambi. Un problema più grave è la ridotta capacità di coagulazione del sangue a causa di una ridotta concentrazione del neurotrasmettitore serotonina nelle piastrine.

Effetti sessuali degli SSRI

Per molti pazienti, gli SSRI riducono l’appetito sessuale, il desiderio, le prestazioni, la soddisfazione o tutti e quattro. Negli uomini, gli SSRI possono ritardare o inibire l’eiaculazione e nelle donne, ritardare o prevenire l’orgasmo.

Ridurre la dose dell’antidepressivo SSRI può aiutare, sebbene il paziente possa perdere il beneficio del farmaco. Un’altra soluzione è l’aggiunta o la sostituzione di bupropione, che funziona con un meccanismo diverso e generalmente non causa effetti collaterali sessuali.

Interazioni farmacologiche

Gli SSRI sono scomposti nel fegato da un gruppo di enzimi noti come sistema del citocromo P450.

Anche molti altri farmaci vengono metabolizzati da questo stesso sistema. A seconda dell’interazione, potrebbe esserci un livello ematico superiore o inferiore dei due farmaci.

A volte è necessario solo un aggiustamento della dose, oppure può essere meglio evitare uno dei due farmaci.

Se viene assunto un SSRI insieme a un altro farmaco che migliora l’attività della serotonina, può svilupparsi una rara condizione chiamata sindrome della serotonina: cuore che accelera, sudorazione, febbre alta, ipertensione e, talvolta, delirio.

In particolare, gli SSRI non devono essere miscelati con altri farmaci, come L’erba di San Giovanni, gli inibitori delle monoaminossidasi come la fenelzina e la clomipramina.

Uso di antidepressivi SSRI negli anziani

Gli SSRI sono più sicuri degli antidepressivi triciclici per le persone anziane perché non disturbano i ritmi cardiaci e raramente causano vertigini che causano cadute.

Ma la funzionalità epatica è meno efficiente nelle persone anziane, quindi c’è un rischio maggiore di interazioni farmacologiche che coinvolgono il sistema del citocromo P450.

Per questo motivo, le persone anziane si comportano meglio con farmaci rapidamente metabolizzati come la sertralina.

Perdita di efficacia antidepressiva

Qualsiasi antidepressivo può perdere il suo effetto dopo mesi o anni, a volte perché il cervello è diventato meno reattivo al farmaco (tolleranza).

Le soluzioni includono l’aumento della dose e il passaggio a un altro antidepressivo con un diverso meccanismo d’azione.

Sintomi di sospensione dell’antidepressivo SSRI

I sintomi che possono verificarsi quando si interrompe improvvisamente un SSRI includono vertigini, perdita di coordinazione, affaticamento, formicolio, bruciore, visione offuscata, insonnia e sogni vividi.

Meno spesso, ci possono essere nausea o diarrea, sintomi simil-influenzali, irritabilità, ansia e pianti. “Sindrome da sospensione” è una descrizione migliore della “reazione di astinenza”, una frase associata alla dipendenza. La sindrome è generalmente lieve, ma può essere grave.

Sebbene nessuno di questi tipi di antidepressivi debba essere interrotto bruscamente, la paroxetina tende a produrre i sintomi di sospensione più intensi. Ecco un luogo in cui i farmaci a lunga durata hanno un vantaggio; alcuni medici passano alla fluoxetina prima di abbassare gradualmente la dose.

Antidepressivi SSRI e gravidanza

I potenziali rischi per il feto come il parto prematuro e il minor peso alla nascita devono essere valutati rispetto ai notevoli rischi di depressione non trattata sia per la madre che per il bambino.

Le donne più depresse hanno maggiori probabilità di avere bisogno di farmaci antidepressivi durante la gravidanza.

Allattamento

Precauzioni simili si applicano alle madri che allattano. La paroxetina e la sertralina possono essere preferite in quanto non sembrano raggiungere livelli significativi nel latte materno.

Suicidio

Il rischio che gli antidepressivi incitino ad azioni violente o autodistruttive è oggetto di continue controversie. Nel 2004, la FDA ha avviato per la prima volta un avvertimento sugli SSRI.

L’avvertimento è ancora posto sui foglietti illustrativi per tutti gli antidepressivi di uso comune. Menziona il rischio di pensieri suicidi, ostilità e agitazione in bambini, adolescenti e giovani adulti.