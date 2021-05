A Uomini e Donne, non mancheranno di certo i colpi di scena: scopriamo cosa succederà nelle prossime puntate.

La nota dama del trono over ha lasciato tutti a bocca aperta, per questo è un appuntamento da non perdere, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale 5alle 14.45.

Ida Platano, il colpo di scena

In questi giorni assisteremo a delle puntate molto accese, assolutamente da non perdere.

Ida Platano dove aver avuto un confronto durissimo con il suo ex Riccardo Guarnieri, ha deciso di riprovare ad aprire il suo cuore.

Per questo si è rimessa in gioco con il cavaliere Gabriele, che si è dimostrato molto interessato alla dama.

E’ stata Maria De Filippi a spingere su questa storia.

All’inizio sembrava andare tutto bene, nonostante Ida fosse molto dubbiosa su questa conoscenza.

In questi giorni hanno avuto l’occasione di conoscersi e uscire, ma non è andata come tutti si auguravano, scopriamo cosa è successo.

L’addio di Ida Platano

Sembrava che Ida avesse ritrovato la serenità con Gabriele, ma purtroppo la loro “storia” non ha preso una bella piega.

In questi giorni, si siederanno al centro dello studio per raccontare che i due si sono sentiti al telefono solamente una volta, non affatto un buon segno.

Non è finita qua perché il cavaliere del trono over si dichiarerà veramente deluso dalle inesistenti attenzioni che Ida ha avuto nei suoi confronti.

Gabriele ha rivelato che la dama non lo ha mai chiamato, nonostante lui abbia dedicato vari video e canzoni a Ida.

Questi gesti forse sono stati un po’ troppo, infatti la donna non li ha proprio apprezzati e ha deciso di chiudere definitivamente la relazione con Gabriele perché non sente nessun trasporto.

Dopo questa decisione, in studio calerà un gelo disarmante, il pubblico e gli opinionisti rimarranno letteralmente scioccati.

In molti speravano che qualcosa potesse nascere tra i due, ma niente da fare, chissà se Ida Platano riuscirà a trovare l’uomo giusto che fa per lei.

