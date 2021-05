Giacomo Czerny, chi ha preferito tra Carolina e Martina? scopriamolo insieme.

Ieri 19 maggio è stata registrata la scelta del ventenne, una scelta emozionante e con vari colpi di scena.

La scelta di Giacomo Czerny

Ieri 19 maggio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, il protagonista è stato proprio il giovane tronista che ha finalmente scelto.

In studio c’era tantissima tensione e ansia, dato che le due corteggiatrice si sono dimostrate sincere e addirittura innamorate, infatti non è stata una scelta affatto semplice.

Secondo le anticipazioni, il tronista ha svelato il nome di chi lo ha trasportato più a livello fisico e mentale e sapete di chi si tratta? proprio di Martina.

La ragazza tra le lacrime ha risposto con un Sì e con sottofondo la canzone di Marco Mengoni, “Marte e Venere” i due si baciano tutto il tempo senza mascherina.

All’inizio Giacomo credeva che non fosse la ragazza giusta per lei, ma si è preso del tempo per conoscerla meglio e infatti ora vuole viverla fuori.

Ad assistere a questa emozionante scelta, c’erano anche Massimiliano e Vanessa, Samantha e Alessio.

Leggi anche –> Francesca Manzini, la confessione inaspettata sui social: “Prego tanto per…”

La non scelta di Giacomo Czerny

Giacomo ha seguito sempre il suo cuore, facendo un percorso sincero e di pancia fino all’ultimo.

La scelta non è stata affatto facile, Carolina nelle ultime esterne le aveva dichiarato che era innamorata di lui.

Ieri, durante la puntata, Carolina entra in studio, si siede sulla poltrona rossa e il tronista le fa il solito discorso di circostanza, rivelando anche che a metà percorso voleva scegliere lei, ma poi ha avuto un ripensamento.

Giacomo afferma che ci sono state troppe discussione che lo hanno portato ad andare da Martina.

La ragazza rimane spiazzata dalle parole del tronista.

Alla fine lui cerca di salutarla ma lei rifiuta e tenta anche di fargli un augurio ma poi ci ripensa e dice:

“Anzi no l’augurio me lo faccio da sola, mi auguro il meglio perché me lo merito.”



Una scelta che ha lasciato tutti a bocca aperta, Carolina è sempre stata la preferita dal pubblico, chissà se Maria De Filippi deciderà di proporle il ruolo come tronista.