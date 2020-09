Anticipazioni tv, le novità di Grande Fratello Vip e Verissimo

Venerdì 25 e sabato 26 settembre andranno in onda il GF Vip e il talk show di Silvia Toffanin, scopriamo insieme tutte le anticipazioni

Grandi novità nella nuova puntata del Grande Fratello Vip 5 di Alfonso Signorini e ospiti importanti nell’appuntamento sabatino di Verissimo!

Grande Fratello, anticipazioni: Flavia Vento torna in casa

Venerdì, 25 settembre 2020, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5. In base alle anticipazioni, pare che vi saranno delle importanti novità, che potrebbero sconvolgere gli equilibri della casa più spiata d’Italia!

In casa, sembra proprio che farà ritorno la bella Flavia Vento, che ha abbandonato il reality poco dopo il suo ingresso. La showgirl potrebbe rientrare in casa in compagnia dei suoi 7 amici a quattro zampe.

Sarebbe questo “il contratto” tra il Grande Fratello Vip e la Vento: i cani potrebbero addirittura avere un posto tutto per loro all’interno della casa. Se fosse vero, sarebbe la prima volta che accade una cosa del genere.

Oltre allo spazio dedicato a Flavia Vento, vi sarà quello dedicato ad Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. La coppia è riuscita a parlare a distanza di 2 anni e mezzo dalla fine della loro storia e ora il pubblico pensa che potrebbe esserci un ritorno di fiamma. Staremo a vedere!

Verissimo, anticipazioni: ospiti Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

Il 26 settembre sarà il turno di Verissimo, che come sempre torna sabato pomeriggio con al timone Silvia Toffanin. Nel talk show di Canale 5 vi saranno numerosi amatissimi ospiti, tra cui il celebre cantante Renato Zero e la modella Alena Seredova.

Importanti nomi anche reduci dal Grande Fratello Vip, quelli di Paolo Ciavarro e di Clizia Incorvaia, la cui storia sta procedendo a gonfie vele!

I due si sono incontrati per la prima volta proprio nella casa più spiata d’Italia e ora sono innamoratissimi. Chissà quale novità racconteranno a Verissimo, secondo i fan c’è profumo di fiori d’arancio!