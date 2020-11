Anticipazioni tv domenica 15 novembre: tutti gli ospiti e le novità di Domenica In, Che tempo che fa, Domenica Live e Live Non è la D’Urso

Scopriamo insieme cosa accadrà e chi saranno tutti gli ospiti presenti nelle principali trasmissioni televisive della domenica.

Tutte le novità sulle trasmissioni in onda oggi su Rai e Mediaset!

Anticipazioni tv: gli ospiti di Domenica In e Che tempo che fa

Oggi, alle ore 14.00 su Rai 1 andrà in onda un nuovo appuntamento con Domenica In.

Ospiti della puntata saranno Tiziano Ferro, in collegamento da Los Angeles, l’allenatore di calcio Siniša Mihajlović, e gli esperti che informeranno il pubblico sulla situazione Covid-19, come il professore Matteo Bassetti.

Questa sera, su Rai 3, verrà trasmesso un nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa, il programma condotto da Fabio Fazio, con la partecipazione di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e Roberto Saviano.

Tra gli ospiti di oggi vi saranno Mario Enrico Delpini, Domenico Arcuri, Vincenzo De Luca, Roberto Burioni; Franco Riccardini, Salvatore Grasso, Pino Pasqua, Paolo Cremonesi, Riccardo Gatti, Ferruccio de Bortoli; Sigfrido Ranucci, Giovanna Botteri e Paolo Maggioni, che forniranno al pubblico importanti aggiornamenti sulla situazione covid-19.

Gli invitati appartenenti al mondo dello spettacolo, invece, saranno Carlo Verdone, i Negramaro, Demetrio Albertini e Martina Colombari.

Anticipazioni tv: gli ospiti di Domenica Live e Live – Non è la d’Urso

A Domenica Live, Barbara D’Urso accoglierà Edoardo Stoppa, Juliana Moreira, Paolo Mengoli e Lory Del Santo.

A Live – Non è la d’Urso, invece, saranno presenti Dodi Battaglia, Riccardo Fogli e Jessica Notaro.

Ad affrontare le 5 sfere sarà Paolo Brosio, l’ultimo eliminato dal Grande Fratello Vip 5, che avrà l’occasione di ricongiungersi con la presunta fidanzata di 22 anni, la modella Maria Laura De Vitis.

Infine, vi sarà un faccia a faccia tra uno dei personaggi più amati di quest’edizione del Grande Fratello Vip 5, Guenda Goria, e l’ex fidanzato Telemaco Dell’Aquila.

Per scoprire chi saranno gli altri ospiti presenti in studio e in collegamento e tutte le altre novità, non rimane che sintonizzarsi su Rai 1, Rai 3 e Canale 5!