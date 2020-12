Anticipazioni tv sotto le feste: Beautiful, Una Vita e Il Segreto

Cambia il palinsesto di Mediaset in vista delle celebrazioni del Santo Natale. Ecco cosa andrà in onda, tutte le anticipazioni.

Manca poco alle feste natalizie e Mediaset ha già annunciato i cambiamenti del suo palinsesto.

In principio aveva annunciato che Una Vita sarebbe stato sospeso, mentre Il Segreto sarebbe andato avanti. Ora, invece, Mediaset cambia idea e fa dietro front sulla decisione presa.

Beautiful continuerà anche nel giorno di Natale, così come Una Vita. Il Segreto, invece, riprenderà a gennaio 2021.

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni e le date di trasmissione!

Quali soap vedremo a Natale e quali verranno sospese

Qualche giorno fa, Mediaset ha pubblicato il palinsesto delle trasmissioni che sarebbero andate in onda nel periodo di Natale.

Tra i grandi assenti, Una Vita, mentre erano presenti sia Beautiful che Il Segreto.

Qualche ora fa, invece, Mediaset ha pubblicato la programmazione definitiva, che ha subito alcune variazioni.

Beautiful ci terrà compagnia anche sotto l’albero, così come Una Vita, che andrà in onda tutti i giorni, tranne che il 24, il 25, il 31 dicembre e il 1° di gennaio.

Il Segreto, invece, verrà interrotto e riprenderà soltanto nel 2021.

Anticipazioni Una Vita: cosa accadrà nelle prossime puntate

Dalle prime anticipazioni, che si riferiscono alle puntate di Una Vita che andranno in onda dal 20 al 26 dicembre, emerge che Ramon e Antonito metteranno su un piano per vendicarsi di Lolita e Carmen.

Nel frattempo, Andrade convocherà Mauro e Felipe, per mostrare loro tutte le donne messe in vendita. Lì invoglierà a trascorrere del tempo in loro compagnia.

A quel punto, Felipe spingerà Andrade a mostrargli le ragazze più belle appartenenti a un’etnia differente dalla loro, e sarà così che ritroverà finalmente Marcia.

Infine Emilio tenterà di mettere i bastoni tra le ruote alla madre e a Ledesma, in modo che il matrimonio non si celebri e i due non si uniscano.