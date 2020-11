Anticipazioni tv 7 novembre: ospiti di Verissimo, Ballando con le stelle e Tu sì que vales

Scopriamo insieme chi saranno tutti gli ospiti invitati nelle principali trasmissioni del sabato, Verissimo, Ballando con le stelle e Tu sì que vales.

Vediamo i nomi di tutti gli ospiti che parteciperanno ai programmi del sabato di Rai e di Mediaset!

Anticipazioni Verissimo: gli ospiti da Silvia Toffanin

Nella giornata di oggi, sabato 7 novembre 2020, alle ore 16.00, su Canale 5, andrà in onda un nuovo appuntamento con Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin.

In trasmissione saranno presenti Isabella Ferrari, Nancy Brilli, Guenda Goria, Rita Pavone, Giorgia Palmas con Filippo Magnini, Eleonora Giorgi e Paolo Ciavarro.

Guenda parlerà della sua esperienza al Grande Fratello Vip 5, la Palmas e Magnini si confesseranno sulla piccola Mia, appena nata dalla loro relazione;

La Giorgi e il figlio verranno intervistati insieme sulla loro vita privata e sui progetti, mentre la Pavone parlerà della nuova esperienza da giudice a All Together Now.

Anticipazioni Ballando con le stelle: chi è il ballerino per una notte

Stasera, andrà in onda su Rai 1 una nuova puntata del talent show Ballando con le stelle.

La ballerina per una notte sarà l’attrice Stefania Sandrelli, che omaggerà lo scomparso Gigi Proietti con la sua performance.

I due hanno recitato insieme nella serie di successo Il maresciallo Rocca.

Anticipazioni Tu sì que vales: i concorrenti in gara

Stasera, alle 21.20 su Canale 5 andrà in onda Tu sì que Vales, il programma condotto dall’eclettico trio composto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.

A intrattenere il pubblico ci penseranno i concorrenti. Quelli di questa puntata saranno cantanti, contorsionisti, ballerini, maghi e poeti, che verranno giudicati da Gerry Scotti, Maria De Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli.

Un grande momento sarà quello dedicato alla Scuderia Scotti, dove Gerry verrà accompagnato dalle due fedelissime mascotte Tip e Tap e tenterà di scoprire talenti davvero spassosi.