Anticipazioni tv 1 novembre: ospiti a Domenica In, Domenica Live e Live – Non è la D’Urso

Anticipazioni tv 1 novembre: ospiti a Domenica In, Domenica Live e Live...

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni relative agli ospiti che saranno presenti negli studi delle principali trasmissioni della domenica.

Chi saranno gli ospiti di Domenica In, Domenica Live e Live – Non è la D’Urso? Scopriamolo insieme!

Anticipazioni tv: gli ospiti di Domenica In

Oggi, domenica 1 novembre 2020, andrà in onda come tutti i weekend un nuovo appuntamento con una delle trasmissioni più amate e seguite di Rai 1, Domenica in.

In particolare, Mara Venier avrà modo di accogliere ospiti d’eccezione, che manterranno i telespettatori incollati allo schermo.

Primo fra tutti Giorgio Panariello, noto showman e giudice di Tale e Quale Show, che presenterà il suo libro autobiografico dal titolo Io sono mio fratello.

Ospite anche il celebre attore Beppe Fiorello, che racconterà tutti i dettagli della sua vita privata e dei nuovi progetti. Presenterà la fiction di Rai 1 “Gli orologi del diavolo”, della quale è protagonista.

In studio anche Max Pezzali, che parlerà del suo ultimo singolo “Qualcosa di nuovo”, e l’infettivologo Marco Bassetti, che parlerà naturalmente dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo.

La parola anche a Nunzia De Girolamo, che è risultata positiva, e rivelerà i retroscena di questo terribile virus. Ampio spazio dedicato anche a Ballando con le stelle con Guillermo Mariotto, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Alberto Matano, Vittoria Schisano, Marco De Angelis, Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira.

Anticipazioni tv: gli ospiti di Domenica Live e Live – Non è la d’Urso

Su Canale 5, andranno in onda Pomeriggio Cinque, condotto da Barbara d’Urso, e Live – Non è la d’Urso.

Gli ospiti del primo novembre saranno Amedeo Goria e Gian Amedeo Goria, padre e fratello di Guenda Goria, appena esclusa dal reality show del Grande Fratello Vip 5.

Ospiti anche Viola Valentino assieme al fidanzato e Youma Diakite. Attesissimo anche l’intervento di Gabriele Rossi, che dirà la sua dopo il coming out di Gabriel Garko.

Ospite anche Wanna Marchi, che subirà gli attacchi degli opinionisti in studio di Barbara D’Urso. Infine saranno le gemelle Lecciso a dover affrontare le cinque sfere della trasmissione serale.