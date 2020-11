Anticipazioni 14 novembre: ospiti di Tu sì che vales e Ballando con le stelle

Scopriamo insieme cosa accadrà negli appuntamenti di oggi di Tu sì que vales e di Ballando con le stelle in base alle anticipazioni.

Vediamo cosa accadrà nelle puntate di oggi di due delle trasmissioni più amate dal pubblico a casa, Tu sì que vales e Ballando con le stelle.

Anticipazioni tv: gli ospiti di Tu Sì Que Vales

Stasera, sabato 14 novembre 2020, verrà trasmessa su Canale 5 una nuova puntata del programma Tu sì que vales.

La trasmissione va in onda in Italia dal 2014 ed è un talent show, ripreso dall’originale spagnolo, dove chiunque ritenga di avere un talento può esibirsi.

La trasmissione è condotta da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara e vede la partecipazione della giuria composta da Maria De Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Gerry Scotti.

Anche oggi sarà presente Sabrina Ferilli e, l’ospite della puntata, sarà il celebre cantante italiano J-Ax, che si esibirà con il suo ultimo brano, dal titolo “Via Di Qua”, che canta assieme a Mr. Rain.

Anticipazioni tv: tutti gli ospiti di Ballando con le stelle

Il sabato sera è il momento in cui la Rai lascia spazio a un nuovo appuntamento con Ballando con le stelle.

Il programma va in onda dal 2005 e consente a cantanti, attori, comici e sportivi di lanciarsi in un’energica competizione. I personaggio del mondo dello spettacolo hanno modo di imparare a danzare, gareggiando in coppia con i loro insegnanti.

In prima serata su Rai 1, infatti, andrà in onda un nuovo appuntamento del talent show sul ballo, condotto da Milly Carlucci.

La conduttrice presenterà tutte le coppie rimaste in gare, che dovranno concorrere e gareggiare nelle sfide dirette, durante la semifinale.

Anche questa sera non mancherà il “ballerino per una notte”, che sarà il conduttore e celebre giornalista Bruno Vespa.