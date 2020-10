Stasera in tv, sabato 31 ottobre: tutti gli ospiti dei programmi più seguiti

Scopriamo insieme chi saranno tutti gli ospiti presenti nelle principali trasmissioni televisive di oggi, sabato 31 ottobre 2020.

Tantissimi gli ospiti dei programmi tv che intratterranno il pubblico italiano nella giornata di sabato, 31 ottobre 2020.

Anticipazioni tv: tutti gli ospiti di Verissimo e Tv Talk

Oggi pomeriggio andrà in onda un nuovo appuntamento con Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin.

Tra gli ospiti in studio vi saranno Francesco Renga, pronto per partire con la nuova sfida di All Together Now, Michelle Hunziker, conduttrice del medesimo programma, e il celebre cantante Marco Masini.

Ospite della trasmissione di Canale 5 anche Giulio Berruti, che verrà intervistato al riguardo della relazione sentimentale in corso con la parlamentare Maria Elena Boschi.

A Tv Talk, in onda su Rai 3, invece, gli ospiti in studio saranno Riccardo Bocca, Valentina Petrini e Mario Giordano.

Presente anche Giacomo Ferrara, interprete di Spadino in Suburra 3. Infine vi saranno anche Edoardo Camurri, Marta Cagnola e Lucia Gravante, che parleranno del reality show Il Collegio.

Anticipazioni tv: tutti gli ospiti di Ballando con le stelle e Tu sì que vales

Stasera andrà in onda una nuova puntata di Ballando con le stelle di Milly Carlucci. Tra gli ospiti in studio, vi saranno Beppe Fiorello, Claudia Pandolfi e Nicole Grimaudo, che saranno i “ballerini per una notte”.

Farà il suo ingresso in studio anche il ballerino Samuel Peron, che sostituirà momentaneamente Marco De Angelis, partner di ballo di Vittoria Schifano, che ha contratto un’intossicazione alimentare.

Su Canale 5 il pubblico avrà modo di assistere a una nuova puntata di Tu Sì Que Vales. I telespettatori ritroveranno nella giuria Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e anche Gerry Scotti, che all’epoca delle registrazioni dello show non aveva ancora contratto il Covid-19.

E ancora Sabrina Ferilli, Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Non è ancora noto, invece, chi saranno gli ospiti in studio.