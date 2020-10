Anticipazioni Mare Fuori, puntata mercoledì 14 ottobre 2020

Scopri cosa succederà nella Quarta puntata di Mare Fuori nella puntata di mercoledì 14 ottobre 2020: in onda in prima serata su Rai2.

Cosa accadrà nella Quarta puntata di Mare fuori?

Scopri l’anticipazione della puntata del 14 ottobre in onta su Rai1 mercoledì in prima serata.

La fiction televisiva Mare fuori

La fiction molto apprezzata dai telespettatori con Carolina Crescentini e Carmine Recano si basa sulla storia di giovani detenuti minorenni reclusi dell’Istituto Penitenziario Minorile di Napoli. Tutti piccoli criminali figli della malavita che prolifera in ogni regione d’Italia.

La storia è intrigante e colma di entusiasmanti colpi di scena alternati da minacce, risse e amori. Andando avanti con le puntate sarà chiaro che l’IPM ha regole e leggi da rispettare, regole che aiuteranno molti dei ragazzi a redimersi.

I personaggi, ragazzi e adulti, faranno un percorso di crescita interiore dietro le sbarre di questo penitenziario minorile, alcuni più di altri.

Terza Puntata, Dove eravamo rimasti?

Nella Terza puntata di Mare Fuori andata in onda mercoledì 7 ottobre 2020 ha fatto l’entrata in scena Gemma, una ragazza che sconterà all’IPM la pena per aver reagito a degli abusi. Lei e la sorella hanno subito abusi e lei si è ribellata, ora ne pagherà le conseguenze.

Filippo ha corso un rischio non piccolo rubando una lametta: Pino era letteralmente fuori di sé per questo. Solo grazie all’agire inaspettato di Ciro il peggio è stato scampato.

Carmine scopre che sarà presto papà e non vede l’ora che nasca la sua creatura: sprizza gioia da tutti i pori e non sta più nella pelle.

Anticipazioni quarta puntata, 14 ottobre 2020

Mercoledì 14 ottobre sera sarà trasmessa su Rai1 la Quarta puntata di Mare Fuori: ecco l’anticipazione dei due episodi ‘L’amore malvagio’ e ‘Conosci te stesso’.

Filippo e Carmine saranno i protagonisti incontrastati di questa puntata: la loro amicizia sarà messa a dura prova, un tuonante fulmine colpirà il loro legame proprio quando entrambi avranno più bisogno del sostegno l’uno dell’altro. Si legge su Comingsoon.it che sarà una svolta per loro.

Massimo continuerà a tenere Carmine sotto la sua ala senza avere alcun sospetto sull’ordine impartitogli. Gemma purtroppo verrà a conoscenza di una terribile notizia: le condizioni di salute della sorella, anche lei vittima di abusi, sono peggiorate.