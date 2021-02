Arrivano le anticipazioni della puntata del GF VIP che andrà in onda il 1° febbraio 2021. Giulia e Samantha saranno eliminate?

Secondo le anticipazioni tv del GF VIP, pare che il 1° febbraio si procederà all’eliminazione di due grandi protagoniste dell’edizione di questo anno.

Oggi 1° febbraio Giulia Salemi e Samantha De Grenet potrebbero abbandonare per sempre la casa del Grande Fratello VIP.

Non è tutto: a rischio, infatti, ci sarebbero anche Maria Teresa Ruta e Carlotta Dell’Isola.

Inoltre, a rendere ancora più “peperina” questa nuova puntata del reality, anche una sorta di provvedimento nei confronti di Alda D’Eusanio.

GF VIP, puntata 1° febbraio: Giulia e Samantha fuori dalla casa?

Nella puntata del GF VIP, che andrà in onda il 1° febbraio 2021, vedremo che, a rischio eliminazione, potrebbero esserci Giulia Salemi e Samantha De Grenet.

A rischiare l’uscita dalla casa più spiata d’Italia anche Maria Teresa Ruta e Carlotta Dell’Isola.

Sono loro i concorrenti che hanno collezionato più nomination nel corso dell’ultimo appuntamento serale del Grande Fratello VIP, pertanto dovranno sottostare al televoto.

Nel corso della diretta, dunque, Alfonso Signorini decreterà chi dovrà uscire dalla casa, basandosi sui voti espressi dal pubblico da casa.

Grande Fratello VIP: il litigio tra Giulia e Tommaso

Tra i concorrenti della casa, spesso, hanno luogo delle discussioni che sfociano, poi, in chiarimenti o rinfacciamenti ulteriori.

E, l’ultima lite alla quale abbiamo assistito, è stata quella che è avvenuta tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi.

I due, ora, non si parlano e – pare – non intendano farlo nemmeno i prossimi giorni.

Il tutto è scaturito – come avete avuto modo di vedere se avete visto le diverse dirette che sono precedute l’appuntamento del 1° febbraio da uno screzio ben preciso.

Tommaso, infatti, non ha apprezzato il fatto che Giulia non l’ha mandato al televoto per la proclamazione del secondo finalista di questa edizione del GF VIP.

Inoltre, si è parlato anche di provvedimenti che saranno attuati verso Alda D’Eusanio, la quale ha usato un termine poco gradito che potrebbe inficiare sul suo percorso all’interno della casa.