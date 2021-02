Domenica in tv, spoiler del 21 febbraio su Domenica In, Domenica Live...

Ecco tutte le anticipazioni incredibili e gli ospiti da non perdere nelle trasmissioni condotte da Barbara d’Urso e Mara Venier.

Oggi, domenica 21 febbraio 2021, andranno in onda tre delle più seguite trasmissioni della televisione italiana.

Si tratta di Domenica In, Domenica Live e Live – Non è la d’Urso, di cui vi sveliamo tutte le anticipazioni.

Anticipazioni Domenica In: tutti gli ospiti da Mara Venier

Mara Venier accoglierà nel suo studio l’amatissimo attore Carlo Verdone, che si racconterà e presenterà il suo libro, La carezza della memoria.

Attesissima anche Luisa Ranieri, che darà qualche informazione al suo pubblico sulla nuova fiction di Rai 1 chiamata Le indagini di Lolita Lobosco.

Presenti in studio anche le attrici Laura Chiatti e Chiara Francini, che parleranno del nuovo film di cui sono protagoniste, Addio al nubilato, che verrà divulgato in streaming dal 24 febbraio.

Mara intervisterà anche il cantautore Andrea Sannino e il comico Vincenzo De Lucia.

Per quanto riguarda il tema della pandemia, interverranno il Prof. Francesco Vaia, l’Infettivologo Matteo Bassetti, l’attrice Ornella Muti e il Direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti.

Anticipazioni Domenica Live e Live – Non è la d’Urso: tutte le anticipazioni

A sfidarsi contro le sfere del programma serale di Canale 5 vi saranno Maria Teresa Ruta con i suoi figli e poi Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro.

Avrà luogo lo scontro a distanza tra Platinette e Tommaso Zorzi, e sarà presente in studio la cantante Annalisa Minetti.

Barbara ha invitato anche la vincitrice del Grande Fratello Floriana Secondi assieme al padre di suo figlio.

Infine, la d’Urso ha preannunciato che approfondirà alcune delicatissime questioni sulla morte di Luigi Tenco:

“C’è una persona che ha il nome del presunto assassino del cantante.”

Per scoprire cos’altro accadrà nei principali programmi domenicali, non vi rimane che sintonizzarvi su Rai 1 nel primo pomeriggio e Canale 5 dopo pranzo e in prima serata.