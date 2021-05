Un nuovo appuntamento con Serena Bortone, nel talk di Rai 1: ecco chi ci sarà.

Altro colpaccio per la nota conduttrice, un appuntamento da non perdere alle 14.00 su Rai 1.

Anticipazioni di Oggi è un altro giorno: gli ospiti più attesi

Alle 14 ci sarà un nuovo appuntamento con Oggi è un altro giorno, programma di attualità e spettacolo di Rai 1, condotto da Serena Bortone.

Non mancheranno di certo le sorprese e tantissimi ospiti super famosi che verranno intervistati dalla nota conduttrice.

Proprio pochi minuti fa, la pagina ufficiale ig del programma, ha rivelato qualche spoiler sulla puntata di oggi attraverso le stories Instagram.

Tra gli ospiti più attesi di oggi, ci sarà Patrizia De Blanck.

La donna racconterà della sua esperienza al Grande Fratello Vip e tantissimi retroscena sulla sua vita privata, mai svelati fino ad ora.

Insieme a lei, in collegamento sarà presente Lorenzo Castelluccio, un grande amico della contessa d’Italia.

Per chi non lo conoscesse è un noto influencer di soli 19 anni.

I due hanno un bellissimo rapporto, addirittura una volta la De Blanck lo difese dall’attacco di un omofobo:

“Un uomo sulla cinquantina ha cominciato a deridere il mio amico per com’era vestito. Mi sono voltata e gli ho sferrato un’ombrellata sulla schiena.”

Come tutti sappiamo, la contessa non le manda a dire e quando qualcuno prova a toccare una persona a lei cara, non ci pensa due volte ad agire.

Anticipazioni Oggi è un altro giorno: una puntata da non perdere

Non poteva mancare anche il grande paroliere Emidio Remigi, in arte Memo Remigi che ormai è un ospite fisso del programma di Raiuno.

Insieme a lui anche la cantante Jessica Morlacchi e Massimo Cannoletta noto per essere stato campione per diverse settimana de L’Eredità.

Non è finita qui, si parlerà anche di bellezza e benessere per cui sarà presente Diego Dalla Palma, un famoso truccatore e imprenditore italiano, conosciuto per il suo enorme talento e alla sua grande esperienza nel settore del make up.

Molto spesso è ospite di numerose trasmissioni e di certo non poteva mancare nel programma di Serena Bortone.

Infine Aldo Cazzullo, un noto giornalista e scrittore.

Per scoprire cosa accadrà ad Oggi è un altro giorno non resta che sintonizzarsi su Rai 1 alle 14 in punto.

