Anticipazioni Daydreamer: Can e Sanem si lasciano

Nelle prossime puntate di Daydreamer è in arrivo una brusca rottura che porterà Sanem e Can a non vedersi per più per molto tempo.

Le anticipazioni delle prossime puntate di DayDreamer-Le ali del sogno ci dicono che Can e Sanem non si vedranno per molto tempo: una brusca rottura li ha travolti.

Cosa è accaduto ai due innamorati?

Anticipazioni puntate Daydreamer

La rottura piuttosto brusca tra Can (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Ozdemir) lascerà stupiti i telespettatori, si legge su TvSoap.it.

I due innamorati decideranno di interrompere la loro storia d’amore e il conseguente fidanzamento all’improvviso. La causa della rottura è un piano maligno architettato dall’editore Yigit, aiutato da Huma. Succederà l’impensabile nella trama della telenovela turca.

Can vorrà dimostrare alla sua Sanem che Yigit non ha un socio americano come afferma di possedere per finanziare il romanzo che le darà la possibilità di entrare finalmente nel mondo degli scrittori. Sanem non gli crede e si arrabbierà furiosamente quando Can le presenterà un altro editore di sua fiducia.

Sanem ha deciso di parlare della sua storia d’amore con Can nel romanzo che ha scritto trasformandolo in un manoscritto. Prima di pubblicarlo lo consegnerà a Divit per avere il suo permesso e mandarlo in stampa. Il piano di Huma e Yigit prenderà forma facendo nascere non pochi ostacoli.

Il piano malefico che rovinerà l’amore

Yigit con un sotterfugio brucerà il manoscritto di Sanem facendo credere alla ragazza che la colpa sia di Can mettendoli uno contro l’altra. Can si difenderà dalle accuse mossegli e si scontrerà fisicamente con Yigit facendogli sbattere la testa su uno spigolo.

Yigit finisce in ospedale e Huma farà falsamente credere a Sanem che il povero Yigit rimarrà paralizzato a causa delle percosse ricevute.

Sanem sconvolta e arrabbiata con Can gli chiederà spiegazioni e lui le dimostrerà di non aver nemmeno letto il suo manoscritto. Entrambi delusi e amareggiati si diranno addio e non si vedranno per un anno circa. Can lascerà Istanbul.